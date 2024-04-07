Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Обучение OpenAI посредством видеоконтента на YouTube — нарушение условий платформы
YouTube будет обрабатывать контент с искусственным интеллектом, а также введет новые правила маркировки контента, созданного ИИ.

реклама

Использование видео YouTube для обучения генератора текста в видео OpenAI будет нарушением условий обслуживания платформы, заявил 5 апреля генеральный директор YouTube Нил Мохан.
Изображение из открытых источников
По данным Bloomberg, в своих первых публичных комментариях по этой теме Мохан заявил, что он не знает, действительно ли OpenAI использовала видео YouTube для обучения своего инструмента создания видео на основе искусственного интеллекта под названием Sora. Однако если бы это было так, это было бы «явным нарушением» условий обслуживания YouTube. Запрещается загружать отрывки из видео и использовать их в целях обучения ИИ.

Для таких платформ, как YouTube, контент, генерируемый искусственным интеллектом, представляет собой значительное достижение. Он упрощает создание видео и других материалов для авторов. Но с этой технологией возникают проблемы, в частности, риск неправильного использования из-за нарушения правил платформы.

реклама

Чтобы эффективно решить эти проблемы, YouTube недавно представил новый подход к обработке контента, созданного ИИ. В официальном сообщении в блоге YouTube подчеркивает, что это только начало длительного процесса.

YouTube планирует ввести требование о раскрытии контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Это означает, что весь такой материал должен быть четко обозначен как таковой.

Правило особенно нацелено на контент, реалистично изображающий событие, которого на самом деле никогда не было. Требование о маркировке становится обязательным, особенно для деликатных тем, таких как выборы, текущие геополитические конфликты или здоровье.

Соответствующие плашки могут появляться в описании видео или быть интегрированы непосредственно в видеоплеер. YouTube еще более строг, когда использует контент искусственного интеллекта для воссоздания лица или голоса человека и искажения его взглядов.

В частности, в случае с известными личностями YouTube может удалить такие видео с платформы, чтобы предотвратить неправомерное использование и обеспечить целостность контента.

YouTube также будет применять к музыке, созданную искусственным интеллектом, более строгие правила. Если произведение, созданное ИИ, явно имитирует голос исполнителя, вскоре у него появится возможность подать запрос на удаление контента.

YouTube планирует в ближайшие месяцы предоставить музыкальным лейблам и дистрибьюторам необходимые инструменты для выявления и удаления такого контента.

YouTube планирует улучшить обзор обычного контента на платформе с помощью искусственного интеллекта. Сотрудничество между людьми-рецензентами и системами ИИ направлено на более быстрое и эффективное выявление и удаление нежелательного контента.

Кроме того, YouTube объявляет, что представит новые инструменты и функции искусственного интеллекта для создателей контента. Эти нововведения призваны поддержать творческий потенциал и продуктивность авторов, но YouTube также старается предотвратить неправомерное использование.

С этой целью компания работает над усиленными мерами защиты, чтобы гарантировать, что эти новые инструменты не будут использоваться в злонамеренных целях.

#технологии #искусственный интеллект #youtube
+
Написать комментарий (0)
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
Радио «Свободная Азия»: Полиция Китая мониторит смартфоны прохожих на наличие VPN
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
4
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
11
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
7
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
5
Samsung раскрыла планы по разработке 3D памяти и стекированной DRAM
+
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
Подержанный Mercedes EQS потерял половину своей стоимости всего за год
3
ИИ улучшает производительность вертикальных ветряных турбин на 200%
1
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
10
В сети появились файлы для NVIDIA DLSS 3.7, улучшающей визуальные эффекты и производительность
1
Энтузиаст создал собственный 3D-движок с нуля, причем запустил его на собственном видеоадаптере
+
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
117
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
70
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
55
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
67
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
41
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
17
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
427
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
1
Как на консолях Xbox вернуть денежные средства за покупку игры
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
06:26
AMD сделала код FSR 3 открытым, это революция! У разработчиков игр на руках все возможности, чтобы использовать технологию максимально эффективно. Я противник апскейлеров для миддлов, high - end реше...
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
Alexbatz
06:03
Сила майкрософт (циско, джи-эм и многих других) вовсе не в высоком качестве и удобстве пользования их продукцией, а в том, что за ними стоит правительство и весь административный аппарат США. Хочешь р...
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Александр Пурвин
05:42
всё это шляпа, либо шмем либо 3д голограмма, вот что имеет место быть.
Apple запатентовала 3D-дисплеи
Алексей Кузнецов
05:23
В принципе ничего не изменится логотип будет легко узнаваем ,просто уберут три буквы - название так и останется прежним Теле 2.
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
AggroShkolyar
05:15
Но скачать Lords of the Fallen ты, конечно же, не можешь.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
unhurtable
05:13
Себе дай, что обсираться ты могуч я понял после того как ты стал требовать МЕНЯ доказать ТВОИ заявления...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Maks Chrome
04:58
Какие 70 или 130 км?? Не путайте фпв с гранатой в 3 кг которая протелит максимум 2 -3 км по прямой, с бпла разведовательным которые на 100 км залетают в тылы. Такая дичь вообще...
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
Владимир Иванов
04:39
Искусственный интеллект там питается
Ryzen 5 3600: 16GB vs 32GB, 2x8GB vs 4x8GB. Есть ли разница?
huk87
04:37
вот 5800х3д во всей красе в 3х играх из установленых 5 с видяхой 4090 и памятью 3600cl16 на 32гига..... https://youtu.be/AOMS9qxENYA?si=omobjLefSelI823J Самое большое потребление видяхи в калисто мен...
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Дмитрий
03:54
Эти погремушки китайцам нужны только для неиросетей. играет на них лишь малый процент богачей.
MSI представила GeForce RTX 4090D Ventus 3X - трёхслотовый флагманский видеоадаптер за $2115
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем