YouTube будет обрабатывать контент с искусственным интеллектом, а также введет новые правила маркировки контента, созданного ИИ.

Использование видео YouTube для обучения генератора текста в видео OpenAI будет нарушением условий обслуживания платформы, заявил 5 апреля генеральный директор YouTube Нил Мохан.

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По данным Bloomberg, в своих первых публичных комментариях по этой теме Мохан заявил, что он не знает, действительно ли OpenAI использовала видео YouTube для обучения своего инструмента создания видео на основе искусственного интеллекта под названием Sora. Однако если бы это было так, это было бы «явным нарушением» условий обслуживания YouTube. Запрещается загружать отрывки из видео и использовать их в целях обучения ИИ.

Для таких платформ, как YouTube, контент, генерируемый искусственным интеллектом, представляет собой значительное достижение. Он упрощает создание видео и других материалов для авторов. Но с этой технологией возникают проблемы, в частности, риск неправильного использования из-за нарушения правил платформы.

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Чтобы эффективно решить эти проблемы, YouTube недавно представил новый подход к обработке контента, созданного ИИ. В официальном сообщении в блоге YouTube подчеркивает, что это только начало длительного процесса.

YouTube планирует ввести требование о раскрытии контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Это означает, что весь такой материал должен быть четко обозначен как таковой.

Правило особенно нацелено на контент, реалистично изображающий событие, которого на самом деле никогда не было. Требование о маркировке становится обязательным, особенно для деликатных тем, таких как выборы, текущие геополитические конфликты или здоровье.

Соответствующие плашки могут появляться в описании видео или быть интегрированы непосредственно в видеоплеер. YouTube еще более строг, когда использует контент искусственного интеллекта для воссоздания лица или голоса человека и искажения его взглядов.

В частности, в случае с известными личностями YouTube может удалить такие видео с платформы, чтобы предотвратить неправомерное использование и обеспечить целостность контента.

YouTube также будет применять к музыке, созданную искусственным интеллектом, более строгие правила. Если произведение, созданное ИИ, явно имитирует голос исполнителя, вскоре у него появится возможность подать запрос на удаление контента.

YouTube планирует в ближайшие месяцы предоставить музыкальным лейблам и дистрибьюторам необходимые инструменты для выявления и удаления такого контента.

YouTube планирует улучшить обзор обычного контента на платформе с помощью искусственного интеллекта. Сотрудничество между людьми-рецензентами и системами ИИ направлено на более быстрое и эффективное выявление и удаление нежелательного контента.

Кроме того, YouTube объявляет, что представит новые инструменты и функции искусственного интеллекта для создателей контента. Эти нововведения призваны поддержать творческий потенциал и продуктивность авторов, но YouTube также старается предотвратить неправомерное использование.

С этой целью компания работает над усиленными мерами защиты, чтобы гарантировать, что эти новые инструменты не будут использоваться в злонамеренных целях.