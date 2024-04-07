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kosmos_news
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
Стартапы хотят последовать примеру «Конкорда» и Ту-144, разработав пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью.

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«Конкорд» — легенда в истории авиации. Первый прототип вылетел из аэропорта Тулуза-Бланьяк во Франции 2 марта 1969 года, а первые коммерческие полеты начались в январе 1976 года. Примерно через год появились трансатлантические регулярные рейсы между Лондоном или Парижем и Нью-Йорком. Трансатлантический перелет на сверхзвуковом самолете занимал всего от 3 до 3,5 часов. Это сделало «Конкорд» самым быстрым пассажирским самолетом в истории.
Фото: Википедия
Однако «Конкорд» был не единственным самолетом в своем роде. В 1965 году Советский Союз представил Ту-144. Самолет был настолько похож на «Конкорд», что его в шутку прозвали «Конкордским». Перед презентацией самолета несколько человек, работавших над «Конкордом», были арестованы за промышленный шпионаж. Их обвинили в том, что они работали на СССР.

Однако самым быстрым самолетом в истории авиации стал не пассажирский самолет, а SR-71 Blackbird от компании Lockheed, который летел с максимальной скоростью 3,2 Маха (3951,36 км/ч). Этот самолет использовался в военных целях.

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Несколько компаний в настоящее время работают над пассажирским самолетом, который будет летать почти так же быстро, как Blackbird, а то и быстрее. Они хотят сделать возможным путешествие на гиперзвуковой скорости, то есть лететь со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука (6175 км/ч). 

Так, на прошлой неделе американский стартап Boom Technology объявил, что осуществил первый успешный испытательный полет экспериментального прототипа сверхзвукового самолета XB-1.
Overture. Фото: Boom Technology
Сверхзвуковой скорости самолет достиг скорости только 455 км/ч (0,368 Маха) на высоте 2170 метров. Самолет должен развивать скорость 2,2 Маха.

Как и «Конкорд», этот самолет позволит совершить рейс из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа. Однако только теоретически, поскольку его дальность на данный момент недостаточна для этого маршрута. Поэтому самолету придется сделать остановку.

В какой-то момент технология XB-1 будет использована в запланированном компанией Boom сверхзвуковом самолете Overture, в котором смогут разместиться от 64 до 80 пассажиров. Несколько авиакомпаний, таких как United, American и Japan Airlines, уже сделали предзаказ на самолет, а первые коммерческие полеты на нем состоятся уже с 2029 года, по крайней мере, если все пойдет по плану.

По цене авиабилеты должны составить конкуренцию билетам бизнес-класса на обычных дальнемагистральных рейсах. Скорость пассажирского самолета Overture составит 1,7 Маха — в два раза быстрее, чем у обычного пассажирского самолета.

Аналогичным доказательством концепции XB-1 компании Boom является X-59 компании Lockheed Martin.
Новый гиперзвуковой самолет от НАСА и Lockheed Martin. Фото: Lockheed Martin
Экспериментальный сверхзвуковой самолет был представлен 12 января 2024 года и является результатом сотрудничества Lockheed и НАСА. Цель проекта — доказать, что сверхзвуковые полеты могут быть тихими. Шум, возникающий при преодолении звукового барьера, был одним из самых больших недостатков сверхзвуковых полетов. Основная цель X-59 — предоставить базу данных для регулирующих органов США, которые должны использовать ее для установления минимальных стандартов авиационного шума.

С помощью этого самолета НАСА хочет уменьшить сверхзвуковой шум, производимый такими самолетами. Исследователи, экспериментирующие с этой технологией, надеются использовать самолет, чтобы доказать возможность сверхзвукового ускорения. 

Они много думали над дизайном. Х-59 оснащен одним двигателем, который также используется на истребителях. Он расположен таким образом, чтобы шум был направлен в сторону от людей, находящихся на земле. Вместо громкого хлопка звук при преодолении звукового барьера должен быть больше похож на «тихий шлепок». Сверхзвуковые полеты в настоящее время запрещены в США, поскольку они слишком громкие. 

Компания Exosonic также работает над сверхзвуковым пассажирским самолетом.
Фото: Exosonic
Он должен разгоняться до 1,8 Маха, иметь дальность полета 9260 километров и вмещать 71 пассажира. Помимо Lockheed и НАСА, Exosonic также стремится создать более тихие сверхзвуковые самолеты. При полном запрете сверхзвуковых полетов в США хотят установить определенные ограничения по шуму для сверхзвуковых полетов. Самолет из американского Чикаго должен долететь до Лондона за 4 часа.

Компания утверждает, что их сверхзвуковая двигательная установка вызовет уровень шума ниже 80 дБ, если преодолеет звуковой барьер. Самолет будет летать на экологичном топливе и, таким образом, оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

#технологии #авиация #история #наса #самолеты #lockheed martin #конкорд #overture #ту-144 #boom technology
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