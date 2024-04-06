Недавно FTX продала миллионы токенов SOL со значительной скидкой. Токены Solana, которые обычно торгуются по рыночной цене $174, были проданы всего за $64 — со скидкой 65%.

Руководство биржи FTX, которая в настоящее время проходит процедуру банкротства, продало значительную часть своих активов, в том числе токены SOL на сумму $2,6 млрд, по выгодной для покупателей цене.

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По данным Bloomberg, сделка была совершена группой тяжеловесов в мире криптовалют, включая Galaxy Trading и Pantera Capital. Они заплатили всего $64 за токен. Эта сделка, включающая от 25 до 30 миллионов заблокированных токенов SOL, является абсолютно первой в отрасли по объему.

Но почему такая крайне низкая цена? Дело в том, что покупатели получат полный доступ к своим токенам в течение четырех лет. Таким образом, эта сделка несет в себе как риски, так и возможности для покупателей.

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Если цены останутся на текущем уровне, покупка по цене $64 может стать выгодной возможностью для гигантов отрасли. Однако важно отметить, что во время последнего обвала рынка токены SOL упали на целых 97%. Кроме того, 80% токенов будут выпускаться ежемесячно до января 2028 года.

Напомним, крах Solana был связан именно с банкротством биржи FTX. Команда Solana во главе с основателями Анатолием Яковенко и Раджем Гокалом предпочитает не упоминать связь с крупнейшим скандалом в истории криптоиндустрии. Однако на самом деле Solana, печально известная как венчурная сеть, и FTX/Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида были и остаются тесно связанными. Генеральный директор FTX, который в конце марта был приговорен к 25 годам тюрьмы, вложил средства в Solana — FTX и Alameda купили около 58 миллионов токенов SOL. Хедж-фонд Alameda Research был среди инвесторов, которые купили большое количество SOL ранее и со скидкой.

Блокчейн, который на пике своего развития даже называли убийцей Ethereum, был выбран для введения токенов акций на FTX. В июне 2021 года Бэнкман-Фрид объявил, что в сотрудничестве с Solana и Swiss Digital Assets AG (DAAG) на FTX можно будет торговать около 60 токенизированных акций.

В 2020 году FTX запустила собственную децентрализованную биржу, а именно Serum, в попытке противостоять другим децентрализованным биржам, таким как Uniswap. Этот проект также был основан на Solana, но затем рухнул из-за краха FTX и Alameda Research; Raydium, автоматизированный маркетмейкер (AMM), созданный на основе Solana, также столкнулся с проблемами. Курс SOL, с минусом более 90%, рухнул гораздо больше, чем биткоин или Ethereum, каждый из которых потерял «всего» около двух третей своей стоимости.

SOL когда-то стоил более $200, а затем цена токена Solana впервые за долгое время упала ниже отметки в $10. Сейчас, в начале апреля, за монету дают $175.

Итак, текущая необычная сделка вызывает много вопросов и представляет будущее SOL на рынке криптовалют в новом свете.



