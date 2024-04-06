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kosmos_news
Стартап 2nd Cycle планирует восстанавливать использованные фотоэлектрические модули
В будущем большое количество фотоэлектрических модулей (солнечных панелей) будет выведено из эксплуатации. Многие из них можно использовать дольше.

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Распространение солнечной энергетики в мире быстро прогрессирует. Тысячи модулей устанавливаются на крышах, балконах и в больших системах открытого пространства.
Изображение: rts Модули обычно функционируют в течение нескольких десятилетий без каких-либо серьезных потерь в производительности. Из-за повреждений, дефектов или просто из-за наличия новых продуктов с более высокой эффективностью модули заменяются и перерабатываются в больших масштабах.
На заводах по переработке панелей стараются как можно точнее разделить многослойные модули. Фото из открытых источников
Стартап 2nd Cycle из Австрии хочет дать выброшенным фотоэлектрическим модулям вторую жизнь. Поможет новая, автоматическая процедура тестирования панелей. В настоящее время тестирование отдельных модулей на предмет их производительности по-прежнему является сложным процессом, объясняет соучредитель компании Саймон Прюллер. Это экспертная деятельность, которая стоит огромных денег. Финансирование поступает в основном от производителей машин для контроля качества при производстве модулей. Требования к бывшим в употреблении панелям, которые годами подвергались температурным колебаниям, граду и другим нагрузкам, иные.

«Фотоэлектрический модуль — это сложный компонент. Может возникнуть более 200 различных ошибок», — говорит Прюллер. 

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Распознать ошибки и связи между дефектами сложно. Вместо визуального осмотра экспертами в будущем могут использоваться камеры и искусственный интеллект. Существуют также методы измерения, при которых модули подвергаются сильным вспышкам света. 

Небольшие дефекты также следует устранять немедленно в процессе тестирования, например, сломанные штекерные соединения или трещины в пластиковой пленке на задней стороне кремниевых модулей. Полностью автоматический тест на высокопроизводительной машине будет стоить от 3 до 4 евро за модуль. На данный момент за тестирование нужно заплатить от 20 до 30 евро.

Прототип в настоящее время все еще находится в разработке. 2nd Cycle тесно сотрудничает с местными исследовательскими институтами. Клиентами стартапа являются компании по переработке отходов и операторы солнечных парков. 

Крупнейшие солнечные фермы в мире имеют миллионы модулей, позволяющих максимально эффективно использовать электроэнергию. Если производительность систем со временем снижается, операторы часто предпочитают заменять все модули сразу, вместо того чтобы тестировать каждый с большими затратами. Только некоторые дефекты можно легко обнаружить с помощью тепловизионных камер. Невысокая цена на модули делает полную замену экономически привлекательной.

«Но вы можете собрать систему тестирования в контейнере, перенести ее на крупные объекты и проверить все модули на месте», — говорит Прюллер. 

Тогда можно было бы заменить определенный процент модулей на новые. С оставшимися модулями можно продолжать использовать существующую инфраструктуру, такую как подставки и инверторы. Их часто приходится менять на новые.

В фотоэлектрических системах модули обычно соединяются последовательно. Если один модуль неисправен, это снижает производительность всей системы.

Производство фотоэлектрических модулей все еще находится в зачаточном состоянии. Сегодня их в основном изготавливают из стекла, алюминия и меди. Добыча более редких материалов по-прежнему требует много энергии. Ведутся интенсивные исследования в поисках более дешевых методов производства. Ожидается, что объемы возврата старых панелей резко возрастут через пять-десять лет.

Компании по переработке отходов могут использовать процесс автоматического тестирования, чтобы быстро определить, пригоден ли модуль к использованию. Это хорошо для климата – поскольку меньше новых модулей производится или перерабатывается энергоемким способом.

Китай доминирует в производстве фотоэлектрических модулей. Поэтому Поднебесной не очень выгодна предложенная стартапом технология. Впрочем, Китай может предложить аналогичные решения или, как это иногда бывает, просто купить технологию у австрийской компании и заморозить разработку.

#технологии #энергетика #солнечная энергия #солнечные панели #фотоэлектрические модули
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