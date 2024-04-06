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Распространение солнечной энергетики в мире быстро прогрессирует. Тысячи модулей устанавливаются на крышах, балконах и в больших системах открытого пространства.
Модули обычно функционируют в течение нескольких десятилетий без каких-либо серьезных потерь в производительности. Из-за повреждений, дефектов или просто из-за наличия новых продуктов с более высокой эффективностью модули заменяются и перерабатываются в больших масштабах.
Стартап 2nd Cycle из Австрии хочет дать выброшенным фотоэлектрическим модулям вторую жизнь. Поможет новая, автоматическая процедура тестирования панелей. В настоящее время тестирование отдельных модулей на предмет их производительности по-прежнему является сложным процессом, объясняет соучредитель компании Саймон Прюллер. Это экспертная деятельность, которая стоит огромных денег. Финансирование поступает в основном от производителей машин для контроля качества при производстве модулей. Требования к бывшим в употреблении панелям, которые годами подвергались температурным колебаниям, граду и другим нагрузкам, иные.
«Фотоэлектрический модуль — это сложный компонент. Может возникнуть более 200 различных ошибок», — говорит Прюллер.
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Распознать ошибки и связи между дефектами сложно. Вместо визуального осмотра экспертами в будущем могут использоваться камеры и искусственный интеллект. Существуют также методы измерения, при которых модули подвергаются сильным вспышкам света.
Небольшие дефекты также следует устранять немедленно в процессе тестирования, например, сломанные штекерные соединения или трещины в пластиковой пленке на задней стороне кремниевых модулей. Полностью автоматический тест на высокопроизводительной машине будет стоить от 3 до 4 евро за модуль. На данный момент за тестирование нужно заплатить от 20 до 30 евро.
Прототип в настоящее время все еще находится в разработке. 2nd Cycle тесно сотрудничает с местными исследовательскими институтами. Клиентами стартапа являются компании по переработке отходов и операторы солнечных парков.
Крупнейшие солнечные фермы в мире имеют миллионы модулей, позволяющих максимально эффективно использовать электроэнергию. Если производительность систем со временем снижается, операторы часто предпочитают заменять все модули сразу, вместо того чтобы тестировать каждый с большими затратами. Только некоторые дефекты можно легко обнаружить с помощью тепловизионных камер. Невысокая цена на модули делает полную замену экономически привлекательной.
«Но вы можете собрать систему тестирования в контейнере, перенести ее на крупные объекты и проверить все модули на месте», — говорит Прюллер.
Тогда можно было бы заменить определенный процент модулей на новые. С оставшимися модулями можно продолжать использовать существующую инфраструктуру, такую как подставки и инверторы. Их часто приходится менять на новые.
В фотоэлектрических системах модули обычно соединяются последовательно. Если один модуль неисправен, это снижает производительность всей системы.
Производство фотоэлектрических модулей все еще находится в зачаточном состоянии. Сегодня их в основном изготавливают из стекла, алюминия и меди. Добыча более редких материалов по-прежнему требует много энергии. Ведутся интенсивные исследования в поисках более дешевых методов производства. Ожидается, что объемы возврата старых панелей резко возрастут через пять-десять лет.
Компании по переработке отходов могут использовать процесс автоматического тестирования, чтобы быстро определить, пригоден ли модуль к использованию. Это хорошо для климата – поскольку меньше новых модулей производится или перерабатывается энергоемким способом.
Китай доминирует в производстве фотоэлектрических модулей. Поэтому Поднебесной не очень выгодна предложенная стартапом технология. Впрочем, Китай может предложить аналогичные решения или, как это иногда бывает, просто купить технологию у австрийской компании и заморозить разработку.