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kosmos_news
Майнинговые компании Bitfarms, Riot и Marathon работают над расширением майнинг-ферм
Индустрия майнинга набирает обороты перед предстоящим через 15 дней халвингом биткоина. Компании Bitfarms, Riot Platforms и Marathon Digital Holdings модернизируют свои майнинг-фермы.

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По мере того, как на рынок выходит новое оборудование для добычи BTC, многие майнинговые компании работают над расширением, чтобы улучшить хешрейт, энергоэффективность и эксплуатационные расходы на терахеш. В центре внимания три лидера индустрии: Bitfarms, Riot Platforms и Marathon Digital Holdings.
Изображение из открытых источников Майнинговая компания Bitfarms объявила, что инвестирует около $240 млн в усовершенствованное оборудование. После того, как Bitfarms уже приобрела 35 888 майнеров T21 Antminer у Bitmain, теперь должны быть докуплены еще 47 280 единиц T21, 3 888 единиц S21 и 740 единиц S21 Hydro. В общей сложности почти 88 000 ASIC-устройств предназначены для повышения операционной эффективности и достижения к концу года скорости хеширования в 21 экзахешей в секунду (EH/s). Важность обновления оборудования для прибыльности становится очевидной из баланса компании. В марте 2023 года компания добыла 424 BTC с ежемесячной скоростью хеширования 4,8 EH/s; в марте 2024 года скорость составила 6,5 EH/s, а добыто было всего 286 BTC.

Несколько месяцев назад Riot Platforms объявила о строительстве одного из крупнейших майнинговых комплексов в мире. Теперь компания расширила собственные планы. После заказа около 100 000 новых устройств для майнинга у MicroBT, в феврале компания разместила еще один заказ на 31 500 ASIC-устройств с воздушным охлаждением для предприятия в Рокдейле, штат Техас. Они заменят примерно 17 000 предыдущих моделей и добавят 14 500 дополнительных устройств для майнинга. Хешрейт объекта в Рокдейле увеличивается до 15,1 EH/s. В результате компания пересмотрела в сторону повышения собственную оценку полного хешрейта на конец 2024 года — с 28,8 до 31 EH/s. В середине 2025 года хешрейт увеличится примерно до 41 EH/s с расширением предприятия на Корсикане.

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Marathon Digital Holdings — одна из крупнейших майнинговых компаний в мире. СМИ ранее сообщали о приверженности компании майнингу биткоинов с использованием возобновляемой автономной энергии из свалочного газа или гидроэнергетики. Теперь Marathon Digital объявила, что приобрела дополнительный центр обработки данных для майнинга мощностью 200 мегаватт в Гарден-Сити (штат Техас) у Applied Digital рядом с ветряной электростанцией. Это приближает компанию на шаг ближе к своей цели — хешрейту 37 EH/s в этом году и 50 EH/s в следующем году.

Поиск недорогих источников энергии и постоянное совершенствование оборудования указывают на то, что общий хешрейт сети биткоина будет продолжать расти, делая сеть еще более безопасной и привлекательной. Это оказывает положительное влияние не только на балансы майнинговых компаний и производителей оборудования, но, возможно, также на окружающую среду и общество. Майнинг BTC может способствовать сокращению выбросов парниковых газов и быть интегрирован в жизнь общества различными способами.

#техника #технологии #майнинг #криптовалюты #биткоин #халвинг
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