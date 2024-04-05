Индустрия майнинга набирает обороты. Компании представляют более эффективное оборудование для добычи биткоинов.

Халвинг биткоина произойдет примерно через 15 дней, после чего субсидия за добытый майнерами блок сократится вдвое с 6,25 до 3,125 BTC. Это означает, что на каждый блок в обращение поступит только половина новых BTC, чем на данный момент.

Многие майнинговые компании инвестируют в новое оборудование или расширяют свои мощности до халвинга, чтобы продолжать оставаться прибыльными и конкурентоспособными после этого события. В то же время китайский производитель оборудования для майнинга Bitmain несколько дней назад представил новейшую модель ASIC, которая устанавливает новые стандарты эффективности и удобства использования.

Antminer S21 Pro. Изображение: Bitmain

Ирен Гао, вице-президент по майнингу Bitmain, представила новый флагман компании — Antminer S21 Pro с воздушным охлаждением — на конференции World Digital Mining Summit 2024 в Омане.

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Благодаря скорости хэширования 234 TH/s при мощности 3510 Вт и, следовательно, энергоэффективности 15 Дж/TH, новая модель является наиболее эффективным ASIC-майнером, доступным в настоящее время. Он на 14% эффективнее предыдущей модели S21 (200 TH/S; 17,5 Дж/TH), выпущенной семь месяцев назад.

Гао подчеркнул на презентации, что последняя версия Antminer может работать в сложных средах лучше, чем его предшественники. Antminer S21 Pro может работать при температуре окружающей среды от -20 °C до 45 °C, при влажности от 10% до 90% и на высоте до 2000 метров. На высоте от 900 до 2000 метров максимальная рабочая температура снижается на 1 °C каждые 300 метров.

Новая модель доступна для предварительного заказа со 2 апреля. Поставка состоится в третьем и четвертом кварталах этого года. Цена составляет $6318 (27/TH) или $4423 (18,9/TH). Согласно расчетам Hashrateindex, при цене на электроэнергию $0,06 за киловатт-час можно получить прибыль в размере около $19 в день или около $6950 в год.

Однако технические характеристики S21 Pro не слишком превосходят предыдущие модели S21 и T21. В Bitmain эти модели временно распроданы и снова появятся в продаже только через несколько месяцев. Это говорит о том, что они были очень хорошо приняты майнинговой отраслью. Интерес к S21 Pro, скорее всего, будет таким же, как и к его предшественникам.