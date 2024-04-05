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kosmos_news
Ripple объявила о запуске собственного стейблкоина
Ripple объявила о важной вехе, которая может встряхнуть мир криптовалют: запуске стейблкоина, призванном стать конкурентом USDT и USDC. Эта новость от 4 апреля немедленно привело к резкому росту цены XRP.

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Планы Ripple по выходу на рынок стейблкоинов обещают новую эру стабильности и безопасности в мире цифровых валют. Анонсированный стейблкоин будет на 100% обеспечен долларами, облигациями США и эквивалентными активами. Актив будет использовать как сеть XRP, так и блокчейн Ethereum.
Изображение из открытых источников
Разрешения регулирующих органов все еще не получено, но ожидается, что стейблкоин Ripple будет запущен позднее в этом году. Ripple, которая видит огромный потенциал роста в этой области, прогнозирует, что рынок стейблкоинов вырастет до $2,8 трлн к 2028 году с нынешних $150 млрд.

Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа пришла в бизнес по торговле стейблкоинами. Затем Binance объявила, что конвертирует новые и существующие активы трех стейблкоинов USDC, USDP и TUSD в свой стейблкоин BUSD. Эти три токена предлагаются другими компаниями, а BUSD от Binance выпускается Paxos в сотрудничестве с американскими компаниями. 15 декабря прошлого года биржа объявила о делистинге BUSD.

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USDC имеет большое значение на рынке. Монета USDC выпускается Coinbase в сотрудничестве с Circle, и в этом году значительно упала. С рыночной капитализацией в $32 млрд USDC сильно отстает от лидера рынка Tether (USDT) ($106 млрд).

Ripple, вероятно, хочет добиться «улучшения ликвидности». Есть подозрения, что компания хочет только ослабить конкурирующих поставщиков стейблкоинов в пользу собственного продукта. Пока никто не осмеливается атаковать лидера рынка Tether.

Остается посмотреть, как отреагируют эти конкуренты. Нет комментариев ни от Circle Internet Financial, эмитента USDC, ни от Tether.

Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, с оптимизмом отнесся к инициативе по поводу выпуска стабильной монеты:


«Запуск стейблкоина является для Ripple логичным шагом по преодолению разрыва между традиционными финансовыми услугами и криптовалютами. Наш многолетний опыт, юридические знания и присутствие по всему миру позволяют предлагать лучшие платежные услуги с помощью XRP и нашей новой стабильной монеты».

Эта новость вызвала волну ажиотажа на рынке криптовалют, что отразилось на волатильности цены XRP. После объявления цена XRP выросла с $0,58 до почти $0,62, что свидетельствует о том, что инвесторы позитивно оценивают будущие перспективы проекта.

Поскольку Ripple готовится к дальнейшему стиранию границ между фиатными валютами и криптовалютами, еще неизвестно, как этот шаг повлияет на общий рынок криптоактивов и какие новые возможности откроются для инвесторов и трейдеров.

#финансы #технологии #криптовалюты #токены #стейблкоин #ripple #xrp
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