В преддверии раздачи токена W разработчики кроссчейн-протокола Wormhole рассказали о планах его развития и внедрения в различные сети.

Два года назад, в 2022 году, кроссчейн-протокол Wormhole стал целью одной из крупнейших кибератак в истории блокчейнов, которая обошлась пользователям в сумму, эквивалентную на тот момент примерно $320 млн. Этот факт не влияет на популярность нового токена W.

Источник изображения: Wormhole3 апреля 617 миллионов токенов W было раздано квалифицированным пользователям в рамках аирдропа. При текущей цене около $1,30 за токен криптопроект в настоящее время имеет рыночную капитализацию около $2,34 млрд. Право на получение токенов имели около миллиона кошельков, хотя это число нельзя приравнять к количеству людей, владеющих ими, поскольку у одного человека может быть несколько кошельков.

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Wormhole служит платформой для подключения около 30 различных блокчейнов, что позволяет использовать 200 мультичейн-приложений. Ethereum, Avalanche, Solana, Polkadot, Algorand и многие другие сети связаны так, что приложения могут работать на нескольких из них и не выбирать одну. Монета W будет служить токеном управления: владельцы будут иметь право голоса для дальнейших этапов развития Wormhole. Можно будет иметь право голоса при определении того, какие блокчейны будут подключены к сети или удалены, а также как будет построена структура платы за использование.

Сам токен W в настоящее время основан на Solana, а позже будет работать на Ethereum и его решениях второго уровня. На данный момент только 6,78% всех токенов были распространены через аирдроп. Оставшаяся часть будет постепенно передана различным заинтересованным сторонам в течение следующих четырех лет. Помимо прочего, это сделано для того, чтобы с самого начала избежать продажи токенов в больших количествах, что, в свою очередь, может быстро дестабилизировать цену. Токеном W можно торговать на Binance, а также на децентрализованных биржах Orca и Jupiter в экосистеме Solana.

Сама кроссчейн-платформа Wormhole используется разработчиками для переноса токенов или собственно их значений из одного блокчейна в другой. Таких криптомостов несколько. В 2022 году Wormhole, Nomad и Ronin стали объектами хакерских атак, поскольку предложили возможность перейти с блокчейна на блокчейн, а затем вывести токены на сотни миллионов долларов.

Токен W теперь должен играть центральную роль в будущем проекта. В так называемой ДАО (децентрализованной автономной организации) судьба протокола должна решаться сообществом владельцев токенов.