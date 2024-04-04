Сообщается, что во время испытаний ракета Hwasongpho-16B пролетела около 600 километров. Ранее испытания ракет оканчивались их падением в море.

Северная Корея заявляет, что добилась дальнейшего прогресса в разработке гиперзвуковых ракет большой дальности для усиления ядерного сдерживания. Во вторник, 2 апреля, по «указанию» Ким Чен Ына страна впервые испытала баллистическую ракету средней дальности «нового типа» Hwasongpho-16B, сообщили в среду государственные СМИ.

Ракета Hwasongpho-16B во время испытаний. Источник изображения: REUTERSТвердотопливная ракета была оснащена недавно разработанным сверхбыстрым планером в качестве боеголовки, который также может служить ядерной боеголовкой. В значительной степени страна подвергается санкциям из-за своего ядерного оружия и ракетных программ. Заявленная цель страны – иметь возможность поразить врага по всему миру.

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Последнее ракетное испытание было зафиксировано Южной Кореей и Японией. Военные Южной Кореи заявили о подозрении на наличие ракеты средней дальности. Она пролетела около 600 километров, прежде чем упала в воду между Корейским полуостровом и Японией. Обе страны осудили это испытание как явное нарушение резолюций ООН, запрещающих КНДР испытывать баллистические ракеты любой дальности.

Напомним, одни из своих крупнейших военных учений Северная Корея провела осенью 2022 года. Было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и 24 баллистические ракеты. Южная Корея была настолько встревожена действиями соседней страны, что привела к боевой готовности 80 истребителей. Боевых действий не последовало.

Помимо масштабности учений, необычным было то, что одна из баллистических ракет приземлилась в водах Южной Кореи. Это произошло впервые. Обычно во время этих испытаний северокорейские ракеты приземляются в Японском море.

Северная Корея уже много лет продвигается вперед в разработке ракет, способных нести ядерное оружие. Страна также заявила, что уже несколько раз испытывала гиперзвуковые ракеты. Такое оружие особенно трудно перехватить, поскольку оно может достигать скорости, в пять раз превышающей скорость звука, и является маневренным. При запуске твердотопливных ракет время заблаговременного предупреждения об атаке также сокращается.