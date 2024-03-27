Китайская группа Jianxin заявляет, что хочет использовать технологии словацкой компании KleinVision для пересмотра транспортных стандартов в Китае. Поднебесная активно работает над решениями для летающего транспорта.

Летающий автомобиль представляет собой транспортное средство, сочетающее в себе свойства обычной машины и летательного аппарата. Передняя часть похожа на автомобиль, задняя – на небольшой самолет. После приземления аппарат убирает крылья и продолжает движение на четырех колесах.

Летающий автомобиль AirCar от производителя. Фото: KleinVision

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В 2021 году летающий автомобиль под названием AirCar от производителя KleinVision за 35 минут долетел из одного аэропорта Словакии до другого – тоже в стране. Теперь технология летающего автомобиля продана в Китай.

AirCar может трансформироваться из машины в летательный аппарат всего за две минуты. Он оснащен 160-сильным двигателем BMW, работает на обычном топливе и будет использоваться в «конкретном географическом регионе» Китая, название которого не разглашается.

AirCar можно использовать только в воздушном пространстве Китая. Европейская технология была приобретена Hebei Jianxin Flying Car Technology, базирующейся в Цанчжоу. Теперь компания обладает эксклюзивными правами на производство и эксплуатацию AirCar. Неизвестно, за какую сумму была приобретена лицензия.

Китай уже взял на себя ведущую роль в разработке электромобилей. Теперь, похоже, настала очередь летающих транспортных средств. По словам Антона Заяца, соучредителя KleinVision, компании-разработчика AirCar, Hebei Jianxin построил собственный аэропорт и летную школу. По словам Заяца, китайская компания ранее приобрела другого словацкого производителя самолетов.

Инфраструктура имеет решающее значение, поскольку для эксплуатации летающих автомобилей требуются обычные взлетно-посадочные полосы. Конкуренты не дремлют. Китайская компания eHang получила от китайских властей сертификат безопасности на свое электрическое летающее такси в 2023 году.

Несмотря на потенциал AirCar совершить революцию в сфере транспорта, все еще существуют некоторые проблемы. С точки зрения инфраструктуры, а также с учетом нормативных мер, таких как протоколы утверждения авиадиспетчерской службой, еще многое предстоит сделать, чтобы использовать новую технологию. Кроме того, летающие автомобили должны пользоваться доверием пассажиров. Пока что не многие готовы передвигаться на этом виде транспорта. Его безопасность до сих пор не подтверждена. Необходимо провести еще много испытаний, обучить пилотов, провести маркетинговую кампанию.

Консультант по авиации и эксперт по авионике из Университета Западной Англии Стив Райт рассказал BBC, что глобальные попытки регулировать авиационный сектор привели к совершенно новому набору вопросов, которые теперь необходимо решить. По его словам, Запад тормозит развитие технологий, пытаясь «втиснуть эти новые машины в старые категории техники».





«Китай вполне может использовать отставание Запада как возможность двигаться вперед», — добавил Райт.

Тем не менее авиационный эксперт ожидает при эксплуатации летающих автомобилей «очереди, проверки багажа и так далее». Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем летающие автомобили станут мейнстримом на рынке.



