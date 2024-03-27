Кран возводится вокруг ветряной турбины и может поднять 1500 тонн на высоту более 200 метров. Спецтехника работает даже при сильном ветре.

Чем больше диаметр ротора, тем большую мощность выдает ветряная турбина. Если лопасти несущего винта станут длиннее, башня ветрогенератора тоже должна стать выше. Башни высотой от 150 до 200 метров и выше уже не редкость. Морские ветряные электростанции, в частности, достигают огромных размеров.

Источник изображения: WindSpider Для строительства таких ветряков требуется специальное оборудование. Одним из самых дорогих из них является кран. Обычно он находится на корабле; на нем сложно работать, когда море неспокойно. Плюс это дорого. По данным New Atlas, использование такого специализированного крана может стоить миллионы долларов в день.

Норвежский стартап WindSpider хочет предложить решение: «самомонтирующийся» кран, который должен быть безопаснее и дешевле, чем предыдущие системы.

Источник изображения: WindSpider Сам принцип конструкции новой спецтехники не нов. Такие самомонтирующиеся подъемные краны уже доступны у других поставщиков, таких как Enercon. Кран крепится к башне и поднимает сегменты для сборки. После сборки кран поднимает лопасти несущего винта.

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Система WindSpider имеет аналогичный принцип. Однако вокруг сегментов башни будет возведен алюминиевый каркас. Это означает, что кран должен обладать большей устойчивостью и быть относительно недорогим, поскольку не требуется сложной системы компенсации несимметричной нагрузки на груз. Кран должен работать при скорости ветра до 18 метров в секунду – на суше и на морских объектах.

Источник изображения: WindSpider По данным WindSpider, кран предназначен для подъема деталей массой более 1500 тонн. Высота крана не ограничена, а это означает, что с его помощью можно построить современные ветряные турбины высотой более 200 метров.

Конструкция крана позволяет устанавливать как элементы башни, так и алюминиевые опорные элементы. Как только башня будет построена, он сможет поднять лопасть. На передней части алюминиевой рамы имеется отдельное устройство для удержания лопастей несущего винта. Лопасть ротора зажимается, поднимается и поворачивается вертикально, чтобы облегчить установку.

Источник изображения: WindSpider По данным WindSpider, кран снизит затраты на строительство и обслуживание ветряных турбин более чем на 50%. Это также повлияет на цену электроэнергии: если ветряные электростанции можно будет строить дешевле, произведенную электроэнергию можно продавать конечным потребителям по низким ценам.

По мнению WindSpider, одна из причин экономии средств заключается в том, что кран не требует никаких новых специальных судов на воде или грузовиков на суше для транспортировки техники к месту использования. Кроме того, для эксплуатации крана не требуется никаких изменений в конструкции ветряной электростанции.

Стартап WindSpider теперь должен доказать, действительно ли система работает так, как рекламируется. В настоящее время строится первый кран. Строительство стало возможным благодаря финансовой поддержке норвежской компании Leirvik, которая специализируется на алюминиевых конструкциях для использования на море.