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kosmos_news
New Atlas: Кран WindSpider призван вдвое сократить затраты на строительство ветряных электростанций
Кран возводится вокруг ветряной турбины и может поднять 1500 тонн на высоту более 200 метров. Спецтехника работает даже при сильном ветре.

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Чем больше диаметр ротора, тем большую мощность выдает ветряная турбина. Если лопасти несущего винта станут длиннее, башня ветрогенератора тоже должна стать выше. Башни высотой от 150 до 200 метров и выше уже не редкость. Морские ветряные электростанции, в частности, достигают огромных размеров.
Источник изображения: WindSpider Для строительства таких ветряков требуется специальное оборудование. Одним из самых дорогих из них является кран. Обычно он находится на корабле; на нем сложно работать, когда море неспокойно. Плюс это дорого. По данным New Atlas, использование такого специализированного крана может стоить миллионы долларов в день.

Норвежский стартап WindSpider хочет предложить решение: «самомонтирующийся» кран, который должен быть безопаснее и дешевле, чем предыдущие системы.
Источник изображения: WindSpider Сам принцип конструкции новой спецтехники не нов. Такие самомонтирующиеся подъемные краны уже доступны у других поставщиков, таких как Enercon. Кран крепится к башне и поднимает сегменты для сборки. После сборки кран поднимает лопасти несущего винта.

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Система WindSpider имеет аналогичный принцип. Однако вокруг сегментов башни будет возведен алюминиевый каркас. Это означает, что кран должен обладать большей устойчивостью и быть относительно недорогим, поскольку не требуется сложной системы компенсации несимметричной нагрузки на груз. Кран должен работать при скорости ветра до 18 метров в секунду – на суше и на морских объектах.
Источник изображения: WindSpider По данным WindSpider, кран предназначен для подъема деталей массой более 1500 тонн. Высота крана не ограничена, а это означает, что с его помощью можно построить современные ветряные турбины высотой более 200 метров.

Конструкция крана позволяет устанавливать как элементы башни, так и алюминиевые опорные элементы. Как только башня будет построена, он сможет поднять лопасть. На передней части алюминиевой рамы имеется отдельное устройство для удержания лопастей несущего винта. Лопасть ротора зажимается, поднимается и поворачивается вертикально, чтобы облегчить установку.
Источник изображения: WindSpider По данным WindSpider, кран снизит затраты на строительство и обслуживание ветряных турбин более чем на 50%. Это также повлияет на цену электроэнергии: если ветряные электростанции можно будет строить дешевле, произведенную электроэнергию можно продавать конечным потребителям по низким ценам.

По мнению WindSpider, одна из причин экономии средств заключается в том, что кран не требует никаких новых специальных судов на воде или грузовиков на суше для транспортировки техники к месту использования. Кроме того, для эксплуатации крана не требуется никаких изменений в конструкции ветряной электростанции.

Стартап WindSpider теперь должен доказать, действительно ли система работает так, как рекламируется. В настоящее время строится первый кран. Строительство стало возможным благодаря финансовой поддержке норвежской компании Leirvik, которая специализируется на алюминиевых конструкциях для использования на море.

#технологии #энергетика #ветряные электростанции #кран #спецтехника
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