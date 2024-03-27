Медиакомпании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) успешно стартовала на фондовой бирже. В первый день биржевых торгов акции подорожали почти на 50%.

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) была недавно зарегистрирована на фондовой бирже – и добилась там удивительно сильного старта. В какой-то момент медиакомпания Трампа, в которой ему принадлежит более половины акций, стоила более $10 млрд.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Акции компании Трампа отныне могут торговаться на фондовой бирже под тикером DJT. В первый день торгов — 26 марта — цена акций выросла почти на 44%, и теперь ценная бумага стоит почти $72. IPO компании, стоящей за приложением Трампа для социальных сетей Truth Social, состоялось на технологической бирже Nasdaq через SPAC. Компания Digital World Acquisition Corp выступила фирмой, с помощью которой стал возможен выход на IPO путем слияния с TMTG.

Соцсеть Truth Social ратует за «продвижение открытого, свободного и честного глобального диалога без дискриминации, основанной на политической идеологии». На самом деле это пропагандистская платформа Трампа, через которую он общается со своими сторонниками. Технически приложение основано на программном обеспечении с открытым исходным кодом от Mastodon и Soapbox.

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IPO SPAC уже было зарегистрировано в октябре 2021 года, но затем было отложено почти на три года, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США проводили расследование. Затем регуляторы дали дали добро на IPO.

Это IPO происходит как раз в подходящее время для Трампа, поскольку у бывшего президента США есть долг в размере $454 млн, который суд Нью-Йорка наложил на него из-за многолетних манипулирований активами. Ему также придется внести залог в размере $175 млн. Успех компании TMTG на фондовом рынке может снова сделать Трампа платежеспособным, в противном случае ему пришлось бы выставить на аукцион недвижимость или поля для гольфа.

Итак, Truth Social, или, скорее, ее материнская компания TMTG, достигает высокой стоимости на фондовом рынке. Это не может быть обусловлено количеством пользователей приложением для социальных сетей. У платформы, которую Трамп запустил в феврале 2022 года, 5 миллионов пользователей. За первые три квартала 2023 года компания сообщила об убытке в размере $49 млн при доходах всего в $3,4 млн. Поэтому можно предположить, что покупатели акций Трампа вкладывают средства в ценные бумаги из симпатии к экс-главе Белого дома.