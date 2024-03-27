Для оплаты через Google Кошелек теперь требуется предварительная разблокировка смартфона независимо от суммы.

Google повышает безопасность бесконтактных платежей с помощью приложения Google Кошелек. Отныне для каждого без исключения платежа необходимо, чтобы смартфон был «недавно» разблокирован с помощью отпечатка пальца или PIN-кода. Раньше этот шаг можно было пропустить при оплате на суммы до $50.

Google Кошелек позволяет, помимо прочего, осуществлять оплату через NFC. Источник изображения: Google

Ресурс 9to5Google первым сообщил об изменении в платежном приложении Google. В конце февраля на сайте поддержки была добавлена соответствующая новость компании. Теперь первые пользователи заметили это изменение.

На странице справки Google в разделе «Настройка блокировки экрана для мобильных платежей» сказано:

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«Важно: скоро для розничных платежей с ваших кредитных и дебетовых карт будут списываться средства только в том случае, если вы недавно использовали такой метод проверки, как отпечаток пальца или PIN-код. Некоторым пользователям может потребоваться пройти проверку, чтобы совершить платеж. Если вас попросят подтвердить свою личность, просто выполните необходимые шаги проверки на своем устройстве, чтобы совершить платеж».





Однако что именно Google подразумевает под «скоро» и «недавно» остается неясным. Отчеты пользователей показывают, что теперь это изменение затронуло многих владельцев устройств с Google Кошельком.

Параллельно с изменением приложение кошелька также получило новую настройку, которую обнаружил ресурс 9to5Google. В разделе «Безопасность» теперь есть пункт «Настройки подтверждения». Там можно регулировать обязательную проверку каждого платежа по разным направлениям.