В очередной раз старый iPhone был продан с аукциона. Модель на 4 ГБ пользуется у коллекционеров особой популярностью. Также продаются артефакты, связанные со Стивом Джобсом.

Старые iPhone больше не считаются электронным мусором, а скорее являются предметами коллекционирования, особенно если они все еще находятся в оригинальной упаковке. Такой iPhone 2007 года выпуска продан за $130 027. Эта модель особенно редкая, поскольку она на 4 ГБ. Смартфон с таким объемом памяти продавался всего несколько месяцев.

iPhone 2007 года с 4 ГБ памяти. Источник изображения: LCG Auctions

Экземпляр был предложен коллекционерам аукционом LCG Auctions. Но это не самый дорогой iPhone 2007 года, когда-либо проданный на аукционе. Ранее две идентичные модели были проданы за $190 000 и $133 435 соответственно.

Некоторое время назад ютубер Маркес Браунли тоже купил iPhone 2007 года выпуска и распаковал его для записи видео. Поскольку это была «обычная» версия на 8 ГБ, он выложил за нее всего $40 000. Первоначально iPhone с 4 ГБ памяти продавался за $499, а версия с 8 ГБ — за $599. В Европе его можно было купить по цене от €799.

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Также ценны автографы основателя Apple Стива Джобса. Подобный экземпляр на визитной карточке недавно был продан за $181 183.

Соучредитель и бывший генеральный директор Apple при жизни был своего рода гуру для многих людей в технологическом бизнесе. Это объясняет, почему кто-то заплатил на аукционе 6 декабря прошлого года более $36 000 за чек на $4, выписанный Джобсом в 1976 году, сообщает Guardian.

Чек — это средство платежа из аналоговых времен, о котором сегодня многие молодые люди даже не подозревают. В данном конкретном случае чек был выдан для оплаты учетной записи Apple Computer Company и подписан лично Джобсом. Этот артефакт находился в частной коллекции. Неизвестно, кто выложил за коллекционную вещь значительную сумму.

Это не первый случай, когда чек от Джобса уходил с молотка на аукционе: в 2022 году кто-то предложил $55 000 за чек на сумму $10. А кто-то выложил $174 757 за подпись, которую Джобс поставил на заявлении о приеме на работу в 1973 году.

Но не только документы, подписанные Джобсом, пользуются большой популярностью: в 2022 году поношенная пара сандалий от бывшего генерального директора Apple была продана за более чем $200 000.