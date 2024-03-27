Диалоговое окно, разработанное в 1994 году как «временное» решение, до сих пор можно найти в Windows 11.

Любой, кто время от времени форматирует диски при установке Windows, знаком с соответствующим диалоговым окном. Разработчик Дэйв Пламмер отмечает в сообщении на платформе X, что этот элемент является любопытной страницей компьютерной истории. Он написал часть пользовательского интерфейса при переносе кода из Windows 95 в NT.

Источник изображения: Windows

Он создал это окно в Microsoft в конце 1994 года. Программист взял лист бумаги и нарисовал диалоговое окно и то, какие опции в нем могут выбрать пользователи. Порядок расположения элементов или что-то в этом роде не имело большого значения, поскольку в любом случае это было всего лишь временное решение. Его было достаточно, пока не появится «элегантный» пользовательский интерфейс, сказал Пламмер.

Форматирование в системе FAT максимум до 32 ГБ также был в то время «временным» решением. Хотя Windows может читать диски FAT размером до 2 ТБ, для их создания требуется сторонний инструмент.

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Итак, 30 лет спустя точно такое же диалоговое окно ограничения все еще можно найти в последней версии Windows.