Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 26 марта попросила суд наложить на Ripple Labs штраф в размере $2 млрд.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и криптовалютная компания Ripple находятся в ожесточенном судебном споре с 2020 года. Теперь, по данным Decrypt, глава юридического отдела финтеха заявил, что SEC хочет наложить на Ripple штраф в размере $2 млрд. Адвокат компании Стюарт Олдероти заявил, что во вторник, 26 марта, главный регулятор попросил судью о соответствующем наказании.

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Олдероти говорит, что регулятор «торгует ложными, неверно охарактеризованными и предназначенными для введения в заблуждение заявлениями». Юрист утверждает, что регулятор хочет «наказать и запугать Ripple — и всю отрасль».

После двух с половиной лет судебных разбирательств дело Ripple близится к завершению. В декабре 2020 года SEC предъявила обвинения эмитенту XRP. Обвинение: продажа незаконных ценных бумаг.

Спор между Ripple и SEC считается одним из самых важных в криптоиндустрии. Если власти США добьются успеха в своих обвинениях, последствия для отрасли могут быть серьезными. Многие компании столкнутся с нормативными конфликтами.

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Брэд Гарлингхаус, генеральный директор криптокомпании, считает, что конец судебного процесса близок. Даже если Ripple одержит победу в суде, весь конфликт между властями США и криптоиндустрией не будет окончен.

Недавно всплывшие документы Хинмана раскрывают внутренние сообщения SEC. Ведущие сотрудники ведомства обсуждают курс регулятора на криптоиндустрию и криптовалюты.

Уильям Хинман в 2018 году предположил, что криптовалюты можно считать ценными бумагами, если их децентрализация недостаточна. Однако четких критериев для такой оценки нет. Он назвал Ethereum достаточно децентрализованным, чтобы быть товаром, а не ценной бумагой.

Документы Хинмана — причина, по которой глава Ripple уверен в скорой победе над SEC. Он видит в них свидетельство того, что Уильям Хинман намеренно пытался создать путаницу.

По словам Гарлингхауса, коллеги, с которыми Хинман консультировался в преддверии своего выступления в 2018 году, резко критиковали подход Хинмана: его комментарии только создадут ненужный хаос. Гарлингхаус считает, что выступить побудил Хинмана финансовый интерес. В результате собственная юридическая фирма Хинмана заплатила ему миллионы долларов.

Многие сторонние эксперты не убеждены в важности документов Хинмана. Они считают, что это не имеет отношения к иску, а надежды Ripple преувеличены.

Брэд Гарлингхаус предупреждает криптоиндустрию о SEC. Кейс с Ripple не является частным случаем, а лишь показывает, что власти США хотят бороться с индустрией.

Сам Гарлингхаус несколько раз встречался с Хинманом и бывшим главой агентства SEC Джеем Клейтоном. Переговоры велись годами, но SEC никогда не указывала на какие-либо правовые нарушения. Затем власти использовали прозрачность, обеспечиваемую Ripple, для внезапного предъявления обвинения компании.

По словам Гарлингхауса, учитывая недавние судебные процессы, особенно разворачивающиеся с февраля 2023 года, становится ясно, что SEC пытается получить регулирующую юрисдикцию над криптоиндустрией.

Однако юридический спор еще не завершен. SEC отказалась от дальнейших комментариев. В прошлом месяце Гарлингхаус назвал SEC «очень враждебным» органом, добавив, что председатель SEC Гэри Генслер является «политической ответственным» и что его способ регулирования криптоиндустрии не работает.

Ripple — лишь одна из многих компаний, на которые в последние годы обратила внимание SEC. Финансовый регулятор подал иски крупным криптовалютным биржам США, утверждая, что они неоднократно распространяли незарегистрированные ценные бумаги в форме цифровых токенов.