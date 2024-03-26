Новый тип электромагнитной катапульты может запускать более тяжелые самолеты с небольших кораблей.

Не каждый самолет может взлететь с авианосца. Даже современные электромагнитные катапульты, такие как те, что используются в США и Китае, имеют физические ограничения. Речь идёт о длине взлетно-посадочной полосы и весе самолета.

На авианосце «Ляонин» все еще есть паровая катапульта. Источник изображения: APA Китайские исследователи хотят разработать катапультную систему, которая преодолеет ограничения. Это позволит более тяжелым истребителям взлетать с кораблей-носителей или иметь больше вооружения и топлива.

Самолеты разгоняются с помощью катапульт, чтобы взлетать с авианосцев. Источник изображения: APA Как сообщает South China Morning Post, новая система использует технологию электромобиля. По расчетам, система могла разогнать 30-тонный самолет от 0 до 70 метров в секунду за 2,1 секунды. Показатель 70 м/с соответствует примерно 252 км/ч и используется в качестве общепринятого ориентира для запуска самолетов с авианосцев. 2,1 секунды считается очень хорошим показателем: чем меньше время, тем короче может быть взлетно-посадочная полоса.

По мнению исследователей, используемым до сих пор электромагнитным катапультам потребуется чуть больше 3 секунд, чтобы разогнать 13-тонный самолет до скорости 66 м/с. Однако они не уточняют, имеется ли в виду катапульта китайского суперавианосца «Фуцзянь» или катапульта американского корабля «Джеральд Р. Форд».

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Исследователи пишут об электромагнитной катапульте авианосца «Джеральд Р. Форд». Его катапульта будет часто выходить из строя, может быть неэффективной и имеет низкую долговечность. Данные Министерства обороны США, похоже, подтверждают это: электромагнитная катапульта «Форда» требовала капитального ремонта каждые 614 пусков в 2023 году. Похоже, также возникла проблема с системой посадки суперавианосца. Неисправность происходила каждые 46 посадок.

Новая китайская катапульта может использоваться для замедления приземляющихся самолетов. Датчик давления определяет, когда посадочный крюк самолета зацепляется за стальной трос. Натяжное колесо натягивает стальной трос, замедляющий движение самолета по взлетно-посадочной полосе.

По расчетам исследователей, истребитель, приземлившийся на палубу на скорости 72 м/с, полностью остановится за 2,6 секунды. Это соответствовало бы стандартам военных самолетов.

По мнению исследовательской группы, новая катапульта имеет ряд преимуществ. Она должна быть дешевле в производстве и более компактной. Она также потребляет меньше энергии. Значит, возможно строительство авианосцев меньшего размера. По мнению исследователей, взлетно-посадочной полосы длиной 100 метров будет достаточно, чтобы позволить военным самолетам взлетать с помощью новой катапульты.

Для сравнения, авианосец «Фуцзянь» имеет длину 316 метров, с прямой взлетно-посадочной полосой для катапультного взлета и наклонной взлетно-посадочной полосой. Американский «Джеральд Р. Форд» имеет аналогичную компоновку и длину 337 метров. У Китая есть 2 авианосца («Ляонин» и «Шаньдун») со стандартными паровыми катапультами и трамплинами, длина которых также составляет чуть более 300 метров.

Новая катапульта могла бы позволить строить авианосцы в целом более компактных размеров. Технология позволит быстрее достраивать вновь построенные авианосцы. На строительство «Фуцзянь» длиной более 300 метров ушло 6 лет.

Если бы новую катапульту можно было установить на корабли, это дало бы большие преимущества суднам. Вертолетоносцы, такие как корабли типа 075, могли бы использоваться как авианосцы.

Старые авианосцы с трамплинами «Ляонин» и «Шаньдун» могли бы использовать новую катапульту для запуска более тяжелых реактивных самолетов, таких как истребитель-невидимка J-20. При своей нормальной взлетной массе в 32 тонны он на данный момент не подходит для китайских авианосцев. Судя по всему, для «Фуцзяня» должен был быть разработан специальный самолет, но от него, возможно, отказались в пользу более компактного J-35.

В любом случае новая катапульта значительно улучшит военно-морской флот Китая. Возможность запускать более тяжелые реактивные самолеты с авианосцев означает, что истребители могут нести больше оружия или топлива. Это увеличивает мощность, дальность действия и гибкость. В настоящее время Китай имеет на вооружении только один истребитель, способный запускаться с авианосцев — J-15, который не является истребителем-невидимкой.

Китай особенно обеспокоен возможностью запуска с авианосцев истребителей-невидимок, вооруженных гиперзвуковыми ракетами. Страна хочет подготовиться к потенциальной конфронтации с флотом США. Поднебесная испытывает новые противокорабельные гиперзвуковые ракеты. Они способны вывести из строя суперавианосцы, такие как «Джеральд Р. Форд», одним попаданием.