26 марта котировки первой криптовалюты вновь превысили $71 000, прибавив за сутки 6%.

Как только ФРС использовала свой набор инструментов, чтобы сохранить ключевую процентную ставку, цена криптоактивов и акций всегда падала. Но сейчас ситуация развивается по-другому. В среду, 20 марта, ФРС объявила о сохранении процентной ставки в США — и цены криптовалют подскочили (как обычно, с опозданием примерно на неделю). Ведущая криптовалюта 26 марта выросла за сутки на 6% и протестировала уровень $71 000, Ethereum стоит уже почти $3650.

Изображение из открытых источников Сохранение процентной ставки в США на уровне 5,25–5,5% годовых создало позитивный настрой и на обычных фондовых рынках. S&P500, Nasdaq100 и Dow Jones также совершили значительный скачок после оглашения данных ФРС — хотя, конечно, не так явно, как криптоактивы.

Прошедшая неделя была худшей для спотовых биткоин-ETF, одобренных в США в январе. Каждый торговый день биржевые фонды в совокупности испытывали отток средств. Произошел рекордный отток средств из крупнейшего ETF Grayscale ($GBTC). Необычно низкий приток средств в ETF BlackRock ($IBIT) и Fidelity ($FBTC) также вызвал разочарование.

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Но давление продавцов, похоже, ослабевает: после того, как цена биткоина уже значительно восстановилась, увеличившись примерно на 5% в воскресенье, она продолжила рост после начала торгов в США. Биткоин сейчас торгуется примерно на 15% выше промежуточного минимума среды прошлой недели и снова выше исторического максимума ноября 2021 года.

Эксперты Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас в последние дни уже подчеркивали, что большая часть оттока из $GBTC, вероятно, произошла из-за банкротства Genesis. Соответственно, они осмелились предсказать, что давление продавцов ослабнет в ближайшие дни и недели.

Итак, цена биткоина 26 марта выросла почти сразу после начала торгов в США. Это значит, что аналитики ETF, вероятно, были правы в своем прогнозе. Цены растут, когда объем покупок превышает объем продаж.

На данный момент $IBIT и $FBTC, ETF крупнейшего и третьего по величине в мире управляющего активами, более чем смягчили сильный отток средств из $GBTC. Если давление продаж на $GBTC теперь значительно ослабнет и в то же время общий спрос на биткоин останется высоким, то биткоин может ожидать новый исторический максимум.