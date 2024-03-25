Пользователям должно быть предоставлено больше свободы при проектировании главного экрана.

Apple, вероятно, внесет большие изменения в главный экран (также известный как «домашний экран») с новой iOS 18. Как сообщает MacRumors, обновление может впервые позволить пользователям свободно размещать значки приложений и оставлять промежутки между иконками.

Изображение: APA Ранее пользователи могли влиять только на порядок размещения приложений. Изменение позволит свободно организовать положение иконок на главном экране, например, сделав фоновые изображения более заметными. Затем приложения можно отсортировать в заранее определенной сетке, аналогично тому, как это делается на телефонах Android. Это может быть второе крупное изменение настройки домашнего экрана после появления виджетов в iOS 14.

Также будет исправлены баги, которые были обнаружены в iOS 17.0. Некоторые iPhone сами выключались ночью и включались незадолго до того, как должен прозвенеть будильник. Об этом свидетельствует многочисленные сообщения владельцев устройств Apple на тематических форумах, в том числе на Reddit. Большинство пострадавших заметили загадочный процесс, потому что их iPhone утром внезапно попросил ввести PIN-код для SIM-карты. Пользователи открыли журналы состояния заряда аккумулятора, чтобы узнать, выключалось ли устройство ночью. Оказалось, что действительно был перерыв в работе айфонов.

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Так, в одном случае устройство было выключено в течение 4 часов. Это мог бы быть обычный сбой, если бы телефон перезапустился в течение минуты. Но смартфон снова заработал за час до того, как будильник должен был прозвенеть.

На это сообщение откликнулись многие другие владельцы iPhone. Судя по всему, затронуты разные модели айфонов, но у них общая версия операционной системы iOS 17.0. Ранее пользователи iPhone 15 жаловались, что их устройства сильно нагреваются во время зарядки.

Сообщается, что сама Apple считает iOS 18 одним из, если не самым большим обновлением всех времен, пишет редактор Bloomberg Марк Гурман в своем еженедельном информационном бюллетене. С новой версией iOS Apple также должна следовать тенденции искусственного интеллекта. Сообщается, что языковая модель Google Gemini может быть использована для функций искусственного интеллекта. По словам Гурмана, эти функции в первую очередь призваны помочь в повседневной жизни.

Siri может получить обновление ИИ. Голосовой помощник будет поддерживать более естественные разговоры и предлагать улучшенные персонализированные возможности. Google также планирует нечто подобное для своего помощника.

Вероятно, только в июне станет известно, какие функции на самом деле принесет iOS 18. Традиционно новое обновление будет представлено на конференции разработчиков Apple WWDC. Дата проведения конференции пока не объявлена.