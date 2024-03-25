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kosmos_news
CNBC: ЕК начала расследование в отношении компаний Meta*, Apple и Google
Еврокомиссия принимает меры против технологических гигантов из-за Закона о цифровых рынках.

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ЕС начал расследование против Apple, дочерней компании Alphabet Google и материнской компании Facebook* Meta* из-за предполагаемых нарушений Закона о цифровых рынках (DMA). Этот закон был принят в начале марта.
Источник изображения: EC - Audiovisual ServiceЭто первое расследование в рамках нового законодательства о цифровом рынке, сообщает CNBC. Комиссия ЕС объявила в понедельник, 25 марта, что три американские технологические компании не выполнили требования регулятора.

«Сегодня в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) Комиссия начала расследование несоблюдения Alphabet правил по управлению Google Play и Google Search, правил Apple по управлению App Store и Safari, а также в отношении Meta*», — говорится в заявлении Комиссии.

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Первые два расследования сосредоточены на Alphabet и Apple. Согласно правилам DMA, технологическим компаниям не разрешается препятствовать компаниям информировать своих пользователей о более дешевых вариантах их продуктов или о подписках за пределами магазина приложений. То, как Apple и Alphabet реализовали правила DMA, похоже, противоречит букве закона. Теперь им грозит огромный штраф.

«Apple и Alphabet продолжат взимать различные сборы и ограничивать распространение информации о продуктах конкурентов», — заявила комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции в понедельник.

Apple уже нарушила правила ЕС в этой области. В этом месяце Комиссия ЕС оштрафовала компанию на €1,8 млрд. Было обнаружено, что Apple наложила ограничения на разработчиков приложений, которые не позволяют им предлагать пользователям iOS альтернативные и более дешевые услуги по подписке на музыку.

Европейская комиссия изучает, может ли отображение Alphabet результатов поиска Google «привести к нарушению правил в отношении других сервисов Google», таких как Google Shopping, по сравнению с аналогичными конкурирующими сервисами. Кроме того, регуляторы также хотят изучить новую модель подписки Meta*. При новых правилах компании пользователям придется платить за версию социальных сетей Facebook* и Instagram* без рекламы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

#apple #google #технологии #meta #судебное разбирательство #ес #цифровые рынки
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