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Леонардо Ди Каприо поддерживает два стартапа по производству искусственного мяса
Обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо инвестирует в Mosa Meat из Нидерландов и Aleph Farms из Израиля. Компании занимаются разработкой искусственного мяса.

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Ущерб окружающей среде и климату, наносимый потреблением мяса во всем мире, хорошо известен. А к 2050 году, по оценкам ООН, он должен увеличиться еще на 40-70%. Помимо продуктов-заменителей мяса, решением этой проблемы считается искусственное (лабораторное) мясо, то есть ткань, выращенная/культивированная из клеток. 

В отличие от продуктов-заменителей, на рынке все еще нет продуктов (за исключением куриных наггетсов, выращенных на клеточных культурах), которые были одобрены в Сингапуре.

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В последние годы все больше стартапов начали разрабатывать лабораторные мясные продукты, в том числе американская компания Orbillion. Два других стартапа из этой сферы, Mosa Meat из Нидерландов и Aleph Farms из Израиля, недавно получили заметную поддержку: к ним присоединилась голливудская звезда Леонардо Ди Каприо.

Mosa Meat - один из пионеров в этой области, еще в 2013 году представивший в мире гамбургер, компоненты которого выращены на клеточных культурах. С тех пор происходило постоянное дальнейшее развитие, и в проект были вовлечены такие инвесторы, как Blue Horizon или Mitsubishi. 

Изображение: Mosa Meat


Aleph Farms смогла представить первый в мире стейк, выращенный на клеточных культурах, в 2018 году - через год после основания стартапа. В 2021 году компания пошла еще дальше, представив первый искусственные стейк из рибай.

Ди Каприо, называющий себя «активистом защиты окружающей среды», хочет быть активным не только как инвестор, но и как консультант в обеих компаниях. По его словам, изменение питания - один из ключей к борьбе с климатическим кризисом. 

Благодаря своим новым способам производства мяса Mosa Meat и Aleph Farms открывают инновационные устойчивые способы удовлетворить потребности в мясе. Таким образом, два проекта решают одну из самых серьезных проблем мясной промышленности, поясняет актер.

Согласно исследованию Делфтского университета (Нидерланды), лабораторное мясо на 92% меньше влияет на климат, чем промышленное производство мяса. Переход на этот вид пищи также снизит загрязнение воздуха на 92%. Кроме того, используется на 95% меньше места для производства и на 78% меньше воды. И, согласно исследованию, перспективы рынка также хороши: ожидается, что объем мирового рынка мяса, выращенного на клеточных культурах, составит $25 млрд уже к 2030 году.

#технологии #экология #исследование #стартап #искусственное мясо #мясо
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