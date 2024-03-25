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В Аргентине наблюдается огромный спрос на биткоин после избрания Хавьера Милея
Аргентинцы активно покупают биткоины. Это связано с огромной инфляцией в стране и политикой президента Милея. Жители страны купили рекордное количество BTC.

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Жители Аргентины сталкиваются с самой высокой инфляцией в мире. После избрания президента Хавьера Милея в декабре прошлого года уровень инфляции оказался ниже, чем ожидалось, но при росте цен на 276,2% по сравнению с предыдущим годом экономические условия далеко не радужны. Цены в марте на потребительские товары также существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
Изображение из открытых источников
Аргентинцы уже давно защищаются от девальвации национальной валюты, обращаясь к альтернативным финансовым активам. Им запрещено обменивать более $200 в год в аргентинских песо на мировую резервную валюту, но жители страны держат около 10% обращающейся денежной массы в долларах. По оценкам центрального банка страны, больше долларов держат только граждане США и россияне. За последние пять лет национальная валюта Аргентины потеряла почти 95% своей стоимости по отношению к доллару США.

Биткоин становится все более важным активом для жителей страны. В 2023 году Аргентина была страной с седьмым по величине уровнем внедрения криптовалют — более одного из четырех аргентинцев заявили, что использовали цифровые монеты.

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Данные аргентинской криптобиржи Lemon, самой популярной среди розничных инвесторов, показывают, что в марте биткоины купили больше граждан, чем за последние 20 месяцев. За неделю, закончившуюся 10 марта, почти 35 000 аргентинцев вложили средства в актив. По данным Bloomberg, это примерно вдвое превышает средний недельный показатель 2023 года.

Подобная тенденция наблюдается на других крупных аргентинских биржах, таких как Ripio и Belo, сообщает Bloomberg. Генеральный директор Belo сообщил Bloomberg, что объем транзакций с BTC на его торговой платформе увеличился в десять раз по сравнению с предыдущим годом, в то время как интерес к популярным стейблкоинам, которые отражают доллар, в настоящее время снижается.



     «Пользователь решает купить биткоин, когда видит новость о том, что валюта растет. Стейблкоины часто используются для транзакционных целей для осуществления платежей за границу».

     Мануэль Бодруа, основатель и генеральный директор Belo

Ситуация делает граждан уязвимыми для мошенничества с участием криптовалют. По данным неправительственной организации Bitcoin Argentina, в последнее время наблюдается резкий рост числа сообщений о мошенничестве, связанном с криптовалютами.

Люди в развивающихся странах с сильно обесценивающимися валютами все больше полагаются на стейблкоины. Однако интерес к стейблкоинам на биржах Аргентины снижается. Это может быть признаком того, что пользователи понимают, что покупательная способность доллара в долгосрочной перспективе имеет только один путь – вниз. Другим объяснением этого может быть то, что аргентинцы все чаще обращаются к одноранговым биржам, чтобы обойти контроль над движением капитала, который все еще действует – об этом сообщает ресурс Cointelegraph.

Этот контроль за движением капитала должен быть отменен в июне. План Хавьера Милея в отношении Аргентины заключался в упразднении Центрального банка и введении доллара в качестве официальной валюты.

#финансы #криптовалюты #биткоин #аргентина
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