Инсулин жизненно важен для больных диабетом. Вещество изготавливается с помощью дрожжей и бактерий. Теперь исследователи пробуют новый метод производства препарата.

Инсулин – важный препарат. Пациенты с диабетом 1 типа нуждаются в нем каждый день, поскольку их организм не может производить его в достаточных количествах. Вещество стабилизирует уровень сахара в крови.

Во многих регионах мира наблюдается нехватка инсулина, поэтому проводится много исследований по его синтезированию. Заболевание диабет находится на подъеме; по оценкам международной диабетической организации, к 2045 году им могут заболеть 783 миллиона человек.

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Ученые с помощью генетики «вывели» корову, молоко которой содержит человеческий инсулин. Это первая корова в истории человечества, обладающая такой способностью. Исследователи хотят показать, что существуют альтернативы традиционным методам производства инсулина. В настоящее время фармацевтические компании производят инсулин, используя генетически модифицированные дрожжевые или бактериальные штаммы.

Корова голштинской породы. Источник изображения: Википедия

Чтобы вывести генетически модифицированную корову, ученые вставили сегмент человеческой ДНК в ядра ДНК 10 эмбрионов животного. Затем их помещали в утробу обычных коров. В итоге родился теленок, который позже начал производить коровье молоко, содержащее инсулин.

Благодаря используемому методу коровы голштинской породы (считается одной из самых крупных пород крупного рогатого скота) производят инсулин исключительно в тканях молочной железы и больше нигде в организме. Чтобы использовать полученный инсулин, его необходимо сначала извлечь из молока, а затем очистить. Таким способом можно было получить 1 грамм инсулина из литра коровьего молока.

Из одного грамма можно получить примерно 28 818 единиц инсулина (одна единица составляет 0,0347 мг). Корова голштинской породы дает 50 литров молока в день — это количество может в теории обеспечить инсулином множество людей.

Теперь исследователи хотят клонировать корову и держать целое стадо животных, производящих инсулин. Ученые говорят, что такое стадо однажды сможет производить инсулин для миллионов людей по всему миру. 100 коров могли бы покрыть примерно все потребности США.