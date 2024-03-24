Большой популярностью пользуются так называемые казуальные игры. LinkedIn хочет использовать такие продукты в своих интересах.

Более миллиарда человек пользуются сетью LinkedIn. Платформа, принадлежащая Microsoft, помогает с трудоустройством, продвижением продуктов и маркетингом. Теперь LinkedIn хочет заняться разработкой казуальных игр.

LinkedIn делает ставку на казуальные игры. Изображение: APA

Как сообщает TechChrunch, LinkedIn сейчас работает над несколькими играми под названием Queens, Inference и Crossclimb. Это различные игры-головоломки по типу, например, игры Wordle, ставшей вирусным интернет-хитом.

Платформа LinkedIn официально заявила, что работает над несколькими играми, но подробности не разглашаются. Владелец LinkedIn, Microsoft — игровой гигант. Соответствующий бизнес включает Xbox и игровую студию Activision Blizzard. Только за последний квартал объем продаж подразделения составил $7,1 млрд, впервые превысив продажи Windows.

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Пока неизвестно, добьется ли успеха подразделение LinkedIn «Casual Gaming». Ярким примером входа в игровую индустрию является New York Times, купившая игру Wordle в 2022 году. Миллионы людей по-прежнему играют в эту головоломку. С другой стороны, Facebook прекратил выпуск своей автономной игровой платформы Gameroom 2021 из-за низкого спроса.