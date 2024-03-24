Новый внешний вид призван напоминать первые умные часы Samsung. Для нового дизайна необходим и новый пользовательский интерфейс.

В 2013 году умные часы только начали завоевывать рынок. Большой популярностью пользовались умные часы Pebble, созданные Pebble Technology. Об умных часах Apple тогда ходили только слухи. Кстати, они назывались iWatch.

Изображение: Thomas Prenner

В то время компания Samsung была одним из пионеров в области умных часов и в том же году выпустила на рынок Galaxy Gear. Они были относительно большими и выделялись прямоугольным блестящим корпусом.

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Samsung теперь хочет вернуться именно к такому угловатому дизайну. По крайней мере, так утверждает информированный блог Sammobile, специализирующийся на новостях компании Samsung. Сообщается, что в компании люди с энтузиазмом относятся к такому нововведению.

Samsung Galaxy Gear 2013 года выпуска. Изображение: Thomas Prenner

Всего было три варианта часов Samsung, которые имели прямоугольный формат. Все умные часы Samsung, вышедшие на рынок в 2015 году, уже имели круглый дизайн. Apple, например, применила противоположный подход и оставила прямоугольный дизайн своих Apple Watch практически неизменным на протяжении девяти поколений.

Samsung Galaxy Gear 2013 года выпуска. Изображение: Thomas Prenner

Помимо аппаратных компонентов, пользовательский интерфейс, все приложения и, следовательно, всё программное обеспечение должны быть адаптированы к новому формату. Поэтому пока неизвестно, перенесет ли Samsung прямоугольный дизайн на все модели в целом или только на некоторые варианты.

Одновременное предложение круглых и прямоугольных умных часов позволит расширить линейку продуктов и привлечь новые целевые группы. Это также будет означать, что компании придется поддерживать два разных пользовательских интерфейса.