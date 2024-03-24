Передвижная зарядная станция предназначена для снабжения электромобилей электроэнергией в любое время, независимо от местонахождения. Генератор работает на пропане.

В США компания Mack Trucks известна своими тяжелыми грузовиками для перевозок на дальние расстояния. У нее даже есть слоган, отсылающий к прочной конструкции транспортного средства: «Built as Mack Trucks» (в переводе «построен как Mack Trucks»). Компания была основана в Нью-Йорке в 1900 году.

Изображение: Mack

Mack Trucks представляет электрический грузовик, на котором установлена мобильная система зарядки. Как сообщает Elektrek, она должна работать независимо от сети. Производитель грузовиков представил новое транспортное средство в начале марта на ежегодном собрании американской компании. Таким образом, Mack Trucks дает ответ на вопрос, как в будущем парки электрогрузовиков могут снабжаться электроэнергией при перемещении на большие расстояния.

Новый грузовик оснащен генератором, который будет работать на «возобновляемом пропане», и зарядной станцией с зарядным портом на 120 киловатт.

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«Эта система позволит нашим клиентам или дилерам заряжать свои грузовики, когда на месте нет инфраструктуры для зарядки», — говорит Райан Саба, менеджер Mack Trucks.

Компания надеется, что этот вариант поможет клиентам лучше осознать преимущества электронной мобильности и более экологичных вариантов транспорта. Новый грузовик представляет собой специальную конфигурацию MD Electric, имеющую трехфазный двигатель мощностью 260 лошадиных сил и литий-ионную батарею емкостью 240 кВтч. Дальность поездки на одном полном заряде составляет 230 миль – это около 370 километров.