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kosmos_news
Старт ракеты «Союз» успешно состоялся 23 марта.
Ракета «Союз» стартовала с Байконура в сторону МКС — станцию впервые посетит женщина из Беларуси

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После того как в четверг, 21 марта, полет к МКС пришлось прервать за 20 секунд до взлета, вторая попытка в субботу оказалась успешной. 23 марта в 15:36 по московскому времени с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель с космическим кораблем «Союз МС-25». Стыковка с МКС запланирована на понедельник, 18:09.

Белорусский космонавт Марина Василевская отправляется к МКС. Фото: REUTERS

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Причиной отмены в четверг стала техническая проблема. В частности, было обнаружено «падение напряжения в химическом источнике энергии», как сообщил «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

На борту «Союза» к станции летят космонавт Марина Василевская из Беларуси, астронавт НАСА Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий. 33-летняя Василевская, работавшая стюардессой в компании «Белавиа», стала первой женщиной из Беларуси, полетевшей в космос.

Кроме того, это был первый случай, когда две женщины вместе полетели на борту корабля «Союз» к аванпосту человечества на высоте 400 километров над Землей. Ранее на корабле «Союз», возвращающемся с МКС, уже присутствовал женский дуэт.

НАСА и «Роскосмос» по-прежнему сотрудничают. Космическое партнерство продолжается, несмотря на санкции США против России и Беларуси и на политическую напряженность между странами.



«Несмотря на турбулентность, мы продолжаем наше международное космическое сотрудничество», — заявил на Байконуре вице-премьер России Денис Мантуров, который также возглавляет Минпромторг.

#технологии #космос #ракеты #мкс #союз
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