После рекордного максимума биткоина в марте, в начале этой недели (18-19 марта) курс актива значительно снизился. Однако в середине недели цена снова стабилизировалась.

В начале марта биткоин достиг своего предыдущего исторического максимума в $69 000, который был зафиксирован в ноябре 2021 года. Впоследствии цена BTC впервые превысила отметку в $70 000.

Изображение из открытых источниковНа прошлой неделе курс вырос почти до $73 800. Но затем произошла относительно резкая коррекция, из-за которой 13 марта цена упала до уровня ниже $61 000. Это, конечно, существенная тенденция к снижению: с текущего рекордного максимума потери составили около 18%.

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Только в 2024 году рост BTC достиг рекордного уровня почти 75%. И этот рост последовал за и без того очень сильным 2023 годом. В прошлом году цена биткоина выросла примерно на 150%. В последние несколько недель рост ускорился.

В среду вечером, 20 марта, цена снова зафиксировала явное восстановление. Для этого был явный триггер, но он не был связан с криптовалютой: решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке в целом создало хорошее настроение на финансовых рынках.

Причиной этого было не столько само решение, поскольку центральный банк оставил процентные ставки без изменений, что во многом и ожидалось. Скорее, финансовым рынкам понравился прогноз центрального банка на текущий год, а также заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом на пресс-конференции.

Не только рынок криптовалют, но и традиционные финансовые рынки были сильными в последние несколько месяцев. Один из основных драйверов цен: надежда на снижение процентных ставок в этом году. Однако в последнее время экономические данные рисуют очень хорошую картину состояния экономики США.

Процентные ставки обычно снижаются, чтобы поддержать слабеющую экономику – и если экономика США будет развиваться сильнее, чем ожидалось, будет ли вообще необходимо снижение процентных ставок?

Но теперь стало ясно, что центральный банк продолжает ожидать снижения процентной ставки на 0,75 процентных пункта в текущем году. А заявления, сделанные Джеромом Пауэллом, были истолкованы на финансовых рынках как означающие, что хорошее экономическое развитие не обязательно препятствует снижению процентных ставок. Аналитик Citi Эндрю Холленхорст написал, что центральный банк дал четкий сигнал:



«Снижение процентных ставок произойдет, даже если инфляция или экономический рост окажутся сильнее, чем ожидалось».

Реакция рынка была однозначной: важнейшие фондовые индексы США отреагировали – и подскочили вверх. Цена биткоина также выросла после решения по процентной ставке — примерно с $64 000 до $67 700.

Как это часто бывает с реакцией на решения центрального банка, рост рынка длился недолго. В пятницу криптовалютный и фондовый рынки США снова пошли вниз. 23 марта ведущая криптовалюта торгуется на уровне $64 000.