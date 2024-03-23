На кладбище Сен-Иоахим будет построена фотоэлектрическая система мощностью 1,3 мегаватт, которая также будет собирать дождевую воду.

Небольшое французское поселение представило новый проект в области солнечной энергетики. Сен-Иоахим в природном парке Бриер на Луаре на западе Франции расположен в болотистой местности. На кладбище поселения с населением 4000 человек нашли способ собирать дождевую воду и не допускать ее просачивания в землю, одновременно производя возобновляемую энергию.

Источник изображения: Commune Saint-Joachim

Кладбище будет оборудовано фотоэлектрической системой, которая призвана обеспечивать тень для посетителей, генерировать электроэнергию мощностью до 1,3 мегаватт и собирать дождевую воду для использования в близлежащем спортивном сооружении. Как сообщает журнал «PV Magazine», система призвана помочь предотвратить затопление кладбища.

По данным Electrek, фотоэлектрическая система состоит из 5000 модулей с тонкопленочными солнечными элементами, ряд из которых полупрозрачны. Инициаторами проекта являются компании Brier'energie и RECIT. Для его финансирования была создана бизнес-модель, в которой принимают участие жители поселения. Жители Сен-Иоахима платят сбор, благодаря которому получают долю от количества электроэнергии, вырабатываемой на кладбище.

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На венском кладбище тоже есть солнечная система. Однако гражданская солнечная электростанция Wien Energie на центральном кладбище была построена на открытой площадке, а не прямо над могилами, как в Сен-Иоахиме. Фотоэлектрическую систему во Франции планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.