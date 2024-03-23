Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Напечатанные на принтере гибкие солнечные элементы достигли нового рекорда эффективности
Перовскитные солнечные элементы можно легко изготовить с помощью промышленных принтеров.

реклама

Печатные солнечные элементы, также известные как солнечные пленки, имеют множество преимуществ. Они легкие, гибкие и становятся все более дешевыми. Их очень просто напечатать с помощью обычного промышленного принтера.

Однако недостатком является их эффективность, то есть скорость преобразования солнечного света в электричество. Этот показатель не очень большой по сравнению с обычными кремниевыми солнечными панелями. Однако исследователи работают над тем, чтобы улучшить их эффективность.

реклама

Доктор Дуджин Вак с солнечными плёнками — ведущий автор исследования. Изображение: CSIRO 

Команда из Австралии установила новый рекорд эффективности для этого типа солнечных элементов. Исследователи использовали перовскит для своих панелей. Солнечные элементы, изготовленные из этого материала, уже устанавливали рекорды эффективности в лабораторных условиях. На данный момент рекорд эффективности ячеек составляет около 26,1%, хотя и в их жесткой, несгибаемой форме.

Австралийские исследователи нанесли материал на пленку очень тонким слоем, используя новый процесс. Им удалось достичь эффективности 15,5% с помощью небольших ячеек. Ячейки, соединенные последовательно на площади в 50 квадратных сантиметров, смогли преобразовать 11% солнечной энергии в электрическую — рекорд для солнечных пленок, изготовленных из перовскита.

Солнечные пленки можно легко распечатать на промышленных принтерах. Это очень дешевое производство. Кроме того, наносится очень тонкий слой вещества, а это значит, что затраты на материал очень низкие.

Солнечные пленки по-прежнему менее эффективны, чем жесткие панели, которые уже представлены на рынке. Эффективность составляет от 20% до 25%. Однако солнечные пленки имеют несколько областей применения. Легкие и портативные модули можно будет использовать после стихийных бедствий или в отдаленных местах для выработки электроэнергии.

Пленкой можно покрыть инфраструктуру, например, гаражи или шумовые барьеры. Элементы также очень подходят для применения в аэрокосмической отрасли благодаря их малому весу.

#технологии #энергетика #солнечная энергия #солнечные панели #солнечные плёнки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
12
Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
1
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
1
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
2
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
+
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
3
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
+
Суперкомпьютер предсказал существование супералмазов
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
12
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
11
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
5
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
1

Сейчас обсуждают

Александр Резниченко
15:39
Естественно трасса балет платной, о чём вежливо забыли упомянуть. А также забыли упомянуть источник финансирования, бюджет РФ, тот самый куда мы все налоги платим.
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
Вася Пупкин
15:36
Что-то Lenovo прям принципиально перестали выпускать планшеты с поддержкой Sim. А так в общем-то это почти тоже самое что Lenovo Xiaoxin Pad Tab 12 [12,7"] (2023г), только что проц даже наверно стал п...
Lenovo Tab P12 Matte Display замечен в консоли Google Play с MediaTek Dimensity 7050 SoC
Walter Sullivan
15:36
Microsoft Visual C++ есть официальный гибридный автоинсталлятор и уже есть версии более новые 2019 и 2022
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Николай Чиповский
15:33
Автор из комы вышел?
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
стас щ
15:24
Проект только стартовал. Будь в числе первых ! Новый бесплатный майнер - https://dzen.ru/a/Zfp-pJ2rNCTzG27i
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
Артур Орловский
15:10
Какие именно страны считаются новыми? Проясните ситуацию
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
Александр Горячко
15:07
Не красивая)
Micron представила модули памяти MCRDIMM DDR5-8800 емкостью 256 ГБ
SlyBiBi
15:03
Как же уже зае...али эти виртуально-диванные "сборщики" и "анализаторы". Аффтар, ты хоть раз держал в руках бук из приведенных тобою в этом псевдо-сравнении? Вангую, что нет! Иначе бы не писал полную ...
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Ivan Mikhailov
15:01
Удобно
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Алексей Гунько
14:52
Однажды, будучи молодым, я купил себе дистрибутив FreeBSD. Тогда они продавались на CD. И когдс мой друг спросил "Зачем тебе это?" я сказал: "Вот спросят у меня -" У тебя есть FreeBSD" , а я скажу "Е...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем