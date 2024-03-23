Перовскитные солнечные элементы можно легко изготовить с помощью промышленных принтеров.

Печатные солнечные элементы, также известные как солнечные пленки, имеют множество преимуществ. Они легкие, гибкие и становятся все более дешевыми. Их очень просто напечатать с помощью обычного промышленного принтера.

Однако недостатком является их эффективность, то есть скорость преобразования солнечного света в электричество. Этот показатель не очень большой по сравнению с обычными кремниевыми солнечными панелями. Однако исследователи работают над тем, чтобы улучшить их эффективность.

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Доктор Дуджин Вак с солнечными плёнками — ведущий автор исследования. Изображение: CSIRO



Команда из Австралии установила новый рекорд эффективности для этого типа солнечных элементов. Исследователи использовали перовскит для своих панелей. Солнечные элементы, изготовленные из этого материала, уже устанавливали рекорды эффективности в лабораторных условиях. На данный момент рекорд эффективности ячеек составляет около 26,1%, хотя и в их жесткой, несгибаемой форме.

Австралийские исследователи нанесли материал на пленку очень тонким слоем, используя новый процесс. Им удалось достичь эффективности 15,5% с помощью небольших ячеек. Ячейки, соединенные последовательно на площади в 50 квадратных сантиметров, смогли преобразовать 11% солнечной энергии в электрическую — рекорд для солнечных пленок, изготовленных из перовскита.

Солнечные пленки можно легко распечатать на промышленных принтерах. Это очень дешевое производство. Кроме того, наносится очень тонкий слой вещества, а это значит, что затраты на материал очень низкие.

Солнечные пленки по-прежнему менее эффективны, чем жесткие панели, которые уже представлены на рынке. Эффективность составляет от 20% до 25%. Однако солнечные пленки имеют несколько областей применения. Легкие и портативные модули можно будет использовать после стихийных бедствий или в отдаленных местах для выработки электроэнергии.

Пленкой можно покрыть инфраструктуру, например, гаражи или шумовые барьеры. Элементы также очень подходят для применения в аэрокосмической отрасли благодаря их малому весу.