Индийский космический челнок пока является лишь прототипом. Однако с ним уже проведены успешные испытания.

Индия хочет стать космической державой. После успешной посадки зонда на Луну в прошлом году страна достигла еще одной вехи: автономной посадки своего крылатого космического корабля RLV TD. Перед этим военный вертолет доставил корабль на высоту 4,5 километра.

Pushbak. Изображение: ISRO



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В ходе миссии RLV LEX-02 космический корабль, известный как Pushbak, был сброшен примерно в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. Космический челнок размером с микроавтобус автономно направился к взлетно-посадочной полосе и совершил точную посадку, а затем остановился с помощью тормозного парашюта.

Миссия была призвана смоделировать условия, которые преобладают во время высокоскоростной посадки при возвращении из космоса, говорится в заявлении индийского космического агентства ISRO. Это была вторая подобная миссия с Pushbak. На основе результатов прошлогодней миссии RLV LEX-01 (LEX — Landing Experiment) была усилена конструкция корпуса и шасси челнока.

Благодаря успешному испытанию Индия стала на шаг ближе к отправке многоразовых космических кораблей в космос и посадке их на Землю при возвращении. К настоящему времени уже опробованы гиперзвуковые полеты RLV TD с ГПВРД. В будущем запланирован орбитальный полет и еще одно испытание ГПВРД.

Вероятно, пройдут годы, прежде чем Pushbak будет действительно готов к использованию. Однако каждое успешное испытание приближает Индию на один шаг к разработке многоразовых ракет, которые удешевят будущие космические миссии. Многие детали челнока из миссии RLV-LEX-01 уже повторно использовались в последней миссии.

Многоразовые аппараты считаются будущим космических путешествий. Они более экономичны, поскольку с помощью одной системы можно несколько раз доставлять грузы и космонавтов в космос. Это означает, что запуски ракет можно будет планировать более точно, поскольку не нужно строить новый шаттл для каждой миссии.

Самый известный такой шаттл – и единственный, который также использовался для пилотируемых полетов – это американский "Спейс шаттл" (Space Shuttle). Всего 5 одинаковых космических кораблей осуществили 135 запусков за 30 лет. Последний полет состоялся в 2011 году.

Starship SpaceX также будет использоваться в качестве шаттла. И верхняя, и нижняя ступени могут приземлиться без повреждений после взлета. Разгонный блок должен приземляться не только на Землю, но также на Луну и Марс.