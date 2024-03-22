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Nvidia работает над искусственным интеллектом для ухода за пациентами
Nvidia запускает новые цифровые решения в сфере искусственного интеллекта для здравоохранения, например, ИИ для ухода за пациентами после операций. Ожидается революция в медицинском секторе.

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Nvidia активно работает в медицинском секторе и на этой неделе представила несколько новых инструментов искусственного интеллекта. Генеративные микросервисы искусственного интеллекта предназначены для исследования лекарств, медицинских технологий и цифрового здравоохранения. Также разрабатывается ИИ для поддержки пациентов.
Источник изображения: NvidiaNvidia хочет в ближайшие несколько лет внедрить 25 медицинских ИИ-инструментов в больницах, медицинских учреждениях и для ухода за пациентами, пишет компания в своем пресс-релизе. Эти микросервисы призваны ускорить трансформацию компаний здравоохранения. Помимо прочего, они могут помочь в поиске триллионов активных фармацевтических ингредиентов, лучше собирать данные о пациентах, поддерживать раннее выявление заболеваний и интегрировать интеллектуальных цифровых помощников.

Новые инструменты Nvidia могут принести большую пользу медицинскому персоналу. О пациентах может заботиться ИИ. В демо-версии компания показывает, как молодая женщина после операции совершает видеозвонок. ИИ выступает в роли посредника в виде человеческого аватара, спрашивая пациентку, как у нее дела, и напоминая ей принять лекарство. Также возможна запись на прием, предоперационные консультации и даже контрольные осмотры после выписки.

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В целом это предложение компании призвано улучшить сотрудничество между врачами и пациентами, пишет Nvidia. Также сообщается о желании построить эмоциональную связь между пациентами и агентами здравоохранения, работающими на генеративном искусственном интеллекте.

ИИ был разработан в сотрудничестве с Hippocratic AI. Он основан на большой языковой модели Nvidia с триллионом параметров с автоматическим распознаванием речи вплоть до преобразования текста в речь.

«Благодаря генеративному искусственному интеллекту у нас есть возможность удовлетворить некоторые из наиболее насущных потребностей отрасли здравоохранения. Мы можем помочь смягчить широко распространенную нехватку рабочей силы и улучшить доступ к качественному медицинскому обслуживанию», — сказал Мунджал Шах, соучредитель и генеральный директор Hippocratic AI. 

Цель проекта состоит в том, чтобы исследователи, разработчики и обычные люди могли легко использовать микросервисы — как в облаке, так и на месте. ИИ должен интегрироваться в новые и существующие приложения. Разработчики смогут бесплатно экспериментировать с микросервисами NVIDIA.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #медицина #здравоохранение
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