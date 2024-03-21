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Quaise в сотрудничестве с Mitsubishi хочет пробурить геотермальную скважину глубиной 20 км
Американская компания Quaise хочет сделать глубинную геотермальную энергетику более экономичной и простой. Теперь она сотрудничает с Mitsubishi.

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Энергия, получаемая из недр земли, считается перспективным направлением в области альтернативных источников энергии. Из горячих слоев породы посредством специального бурения извлекается вода или пар, который можно использовать для привода генераторов и выработки электроэнергии.
Первые бурения в настоящее время проводятся в США. Фото: Quaise Американский стартап Quaise специализируется на исследованиях и разработках соответствующих методов бурения. Он хочет сделать геотермальную энергию более эффективной и, что не менее важно, более экономичной. Сотрудники компании работают над методом, который использует высокочастотную микроволновую технологию для плавления и испарения породы вместо простого механического бурения земли. Для этого они используют специальные буровые головки, с помощью которых бурят на глубине от 3 до 20 километров под поверхностью земли.

По словам Quaise, для геотермальной энергетики требуется «менее 1% площади по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии». Это «единственный вариант устойчивого перехода к экологически чистой энергии». Quaise преследует амбициозную цель — сделать такую геотермальную энергию незаменимым источником энергии в 21 веке.

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«Глубинные геотермальные электростанции могут генерировать в 10 раз больше энергии, чем обычные геотермальные электростанции. Станции способны круглосуточно обеспечивать базовую нагрузку и практически универсальный доступ к чистой энергии на небольшой территории», — говорится в пресс-релизе.

Компания смогла убедить новых инвесторов в своем проекте, в том числе Mitsubishi. По словам японского конгломерата, сейчас, как никогда, мир нуждается в прорывных технологиях, которые смогут обеспечить обильное безуглеродное тепло и электроэнергию, чтобы стать углеродно-нейтральными к 2050 году. Глубинная геотермальная энергия имеет большой потенциал, чтобы стать одной из этих технологий.

Quaise планирует использовать новое финансирование для дальнейшего развития своих методов бурения в определенных местах. Прежде всего, главное узнать больше о геологии на местах испытаний. Для этого компания проведет сейсмические и магнитные исследования и определит, где бурение будет наиболее целесообразным. На основе этих результатов затем будут разработаны первые коммерческие пилотные проекты.

#технологии #энергетика #бурение #геотермальная энергетика
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