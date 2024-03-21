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BAR Technologies: Грузовой корабль с парусами WindWings экономит 3 тонны топлива в день
Специальные конструкции в виде парусов на грузовых кораблях предназначены для экономии топлива.

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ЕС хочет сократить выбросы парниковых газов от крупных судов на 80% к 2050 году. Международная морская организация требует от судов сократить выбросы CO2 на 10% к 2030 году.

Поэтому операторы судов экспериментируют не только с альтернативными видами топлива, но и с альтернативными типами силовых установок. Британская компания BAR Technologies оснащает корабли высокотехнологичными парусами для экономии топлива.

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Переоборудованное грузовое судно Pyxis Ocean длиной 230 метров завершило свои первые шестимесячные ходовые испытания. Корабль «переплыл» Индийский океан, Тихий океан, северную и южную Атлантику и миновал мыс Горн и мыс Доброй Надежды.
На грузовых судах будут устанавливать 2 ветрокрыла. Фото: Cargill На палубе было два так называемых ветрокрыла. Эти паруса высотой 37,5 метров представляют собой конструкции из стали и стекловолокна. Они состоят из основного элемента шириной 10 метров посередине и 2 боковых элементов шириной 5 метров слева и справа, которые при необходимости можно выдвигать и расширять.

В шторм паруса можно полностью сложить на палубу. Это означает, что грузовое судно может проходить под мостами. Паруса не располагаются посередине корабля, а размещены на правом борту, чтобы можно было без ограничений пользоваться погрузочными люками.

Паруса предназначались не для полной замены тяжелой судовой энергетической установки, а лишь для ее поддержки при движении корабля в районе с попутным ветром. Паруса автоматически реагируют на изменения ветра и могут поворачиваться. 

По данным оператора Cargill, можно сэкономить в среднем 3 тонны топлива в день, что составляет около 14% от обычного потребления и позволяет не выбрасывать 11 тонн CO2 в день.

«При оптимальных ветровых условиях в открытом море Pyxis Ocean даже смог сэкономить 11 тонн топлива в день», — говорит в пресс-релизе исполнительный директор BAR Technologies Джон Купер.

Если у Pyxis Ocean на борту всего 2 паруса, то у крупных грузовых кораблей (грузоподъемностью до 82 000 тонн) в будущем установят три таких конструкции. Это означает, что экономия должна быть еще большей.

Оператор Cargill видит проблему в адаптации к инфраструктуре. На данный момент оператор работает с 250 портами. Только там есть вариант пришвартоваться грузовому судну с такими парусами.

#технологии #корабли #грузовые корабли
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