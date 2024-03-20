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kosmos_news
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
Франция показала модель своего новейшего истребителя. Одна особенность его подозрительно похожа на Су-57.

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Французский авиационный исследовательский центр показал модель нового истребителя под названием «Проект Супермен» (Projekt Superman). Была продемонстрирована модель истребителя-невидимки в аэродинамической трубе. Целью испытания является исследование поведения истребителей на пределе их летных возможностей. 

Судя по всему, испытание проводилось в конце 2021 года, но изображения распространились в интернете только в начале марта 2024 года.

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Су-57. Фото: Maxim Maksimov/Wikimedia Commons


Хорошо заметны так называемые левконы (LEVCON) — передовые вихревые закрылки. Это элементы управления полетом спереди, слева и справа от носа, в начале крыльев. Судя по всему, это конструкторское решение должно позволить безопасно совершать тангаж на 100 градусов в течение одной секунды.

На данный момент в эксплуатации находится только один самолет, использующий LEVCON в аналогичной конструкции: Су-57 (Т-50, по кодификации НАТО: Felon — «Преступник»). Сходство LEVCON между Projekt Superman и российским истребителем-невидимкой поразительно. Резонно предположить, что Франция вдохновилась Су-57 при разработке своего истребителя.
Су-57: LEVCON направлен вниз. Фото: Boevaya Mashina/Wikimedia Commons
В настоящее время LEVCON используется по двум причинам. Первая — придать самолетам большую подъемную силу при взлете с авианосцев. При посадке на авианосец они помогают стабилизировать истребитель на малых скоростях. По этим причинам российские МиГ-29К/КУБ и индийские HAL имеют LEVCON, но они значительно менее выражены, чем у Projekt Superman и Су-57.

На Су-57 LEVCON повышает маневренность. Это вторая причина. Всего истребитель-невидимка имеет 12 подвижных частей для управления – не считая органа управления направлением выхлопных струй двигателей. Эти многочисленные элементы необходимы, поскольку современные истребители намеренно создаются нестабильными, чтобы повысить маневренность. Тот же принцип используется и в американских истребителях-невидимках F-22 и F-35.

Используется электродистанционная система управления, позволяющая пилоту управлять машиной. Самолет остается стабильным каждую секунду благодаря множеству автоматических движений руля направления. Система также помогает во время смелых маневров, чтобы машина оставалась под контролем. Проще говоря, бортовой компьютер интерпретирует команды джойстика пилота и преобразует их в желаемые маневры полета.

В случае с Су-57 LEVCON используется для повышения нестабильности при полете на сверхзвуковых скоростях при необходимости. Рули направления могут смещать центр подъемной силы (центр давления) вперед, что делает Су-57 менее устойчивым и позволяет совершать более быстрые маневры на высоких скоростях. В то же время LEVCON должен помочь на малых скоростях. Это решение должно облегчить возврат самолета под контроль после сваливания.

Для истребителей без классического хвостового оперения, таких как Project Superman, LEVCON, вероятно, будет даже важнее, чем для Су-57. В сочетании с другими подвижными органами управления эти элементы помогают взять на себя задачи отсутствующего хвостового оперения, то есть обеспечить при необходимости устойчивость и повысить маневренность.

Помимо Франции, над такими «бесхвостыми» концепциями также работают США и Китай. Эти решения особенно интересны для истребителей-невидимок. Чем меньше элементов находится вдали от корпуса самолета, тем меньше становится радиолокационное сечение — самолеты сложнее отследить.

В США, в частности, продемонстрированы концепты Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing Schwanzess, в основном в связи с проектом NGAD. NGAD означает «Доминирование в воздухе следующего поколения», это проект ВВС и авиастроительных компаний страны. Ожидается, что истребитель-невидимка, созданный в результате проекта, поступит на вооружение ВВС США в 2030-х годах и заменит F-22. ВМС США также заинтересованы в таком самолете.
Концепция NGAD компании Lockheed Martin. Фото: Lockheed Martin
По текущей информации, на контракт претендуют только Boeing и Lockheed Martin. Пока неясно, кто его выиграет и как будет выглядеть новый самолет.
F/A-XX: концепция NGAD компании Boeing для ВМС США. Фото: Boeing
Французский Projekt Superman также может быть просто технико-экономическим обоснованием. Так что неизвестно, будет ли истребитель разрабатываться. Однако есть много признаков, что первые бесхвостые истребители поступят на вооружение в конце 2030-х годов.

#россия #технологии #авиация #франция #самолеты #су-57 #истребитель #levcon #левконы
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