Согласно утечкам, у iPhone 17 будет стекло дисплея, которое уже имеется у Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra имеет дисплей, который не царапается и имеет меньше бликов. iPhone 17 также может заполучить такой антибликовый дисплей, как сообщил платформе MacRumors хорошо информированный источник в Китае. Вместо используемого сейчас экрана с вкраплениями из прозрачной керамики (Ceramic Shield) iPhone 2025 года, скорее всего, получит «сверхтвердое антибликовое покрытие».

Изображение из открытых источников

Однако до iPhone 17 в 2024 году в магазинах появится iPhone 16 с Ceramic Shield. Этот экран изготовлен из стекла, армированного очень маленькими керамическими кристаллами, и был представлен в iPhone 12 в 2020 году. По заявлению Apple, они в 4 раза прочнее предыдущих дисплеев.

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Представив Galaxy S24 Ultra, компания Samsung уже выпустила на рынок мобильный телефон со специальным дисплеем от Corning. По словам производителя дисплея, этот экран Gorilla Glass Armor имеет на 75% меньше отражения света по сравнению с традиционной стеклянной поверхностью. Это «самое прочное, устойчивое к царапинам и самое современное» стекло компании. На обычном стекле со временем образуются микроцарапины, но определенные свойства материала призваны предотвратить их появление.

Corning также поставляет экран Ceramic Shield для iPhone. По мнению MacRumors, вполне возможно, что новый дисплей iPhone 17 также будет иметь Gorilla Glass Armor — по крайней мере, описания в утечках соответствуют характеристикам продукта, которые называет производитель Corning. Однако, вероятно, он получит собственное наименование от Apple. В противном случае все бы сразу знали, что стекло Gorilla Glass Armor уже было доступно у конкурента двумя годами ранее.