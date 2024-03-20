В ходе испытаний дрон показал, что на высоких скоростях он намного лучше, чем американский истребитель. У него лучшее планирование на сверхзвуковых скоростях.

Гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат, разработанный в Китае, считается более аэродинамичным, чем американский истребитель F-22 Raptor. Как сообщает в марте South China Morning Post, беспилотник представляет собой вызов системам ПВО благодаря своей маневренности даже на больших высотах. Данные получены в результате испытаний в аэродинамической трубе.

Изображение: South China Morning Post

По данным группы исследователей из Пекина, дрон имеет уровень планирования 8,4 баллов при полете со скоростью ниже скорости звука. Это не выдающийся результат, но он уже на уровне F-22 Raptor. Показатели китайского дрона получены на основе данных испытаний в аэродинамической трубе, которые должны быть сопоставимы с реальной средой.

F-22 Raptor. Фото: Air Force

Качество планирования является важным параметром, определяющим аэродинамику самолета. Чем выше значение, тем лучше планирующие свойства летательного аппарата. Во время планирования без двигателя коэффициент планирования показывает, сколько метров расстояния можно преодолеть, прежде чем будет потерян один метр высоты.

Качество планирования также предоставляет информацию о необходимой тяге двигателя в зависимости от веса самолета. При коэффициенте планирования 10 двигатель должен генерировать около десятой части веса, чтобы самолет мог продолжать лететь горизонтально.

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Чем больше скорость самолета, тем ниже его качество планирования, поскольку трение воздуха экспоненциально увеличивается с увеличением скорости. На скорости 1,5 Маха (около 1850 км/ч) коэффициент планирования F-22 падает примерно до 4. У китайского гиперзвукового беспилотника этот показатель не должен падать ниже 4 даже на скоростях 6 Маха (около 7400 км /час). Это говорит о значительно лучшей аэродинамике, чем у F-22.

F-22 Raptor по-прежнему считается одним из самых совершенных истребителей в мире, даже после почти двух десятилетий службы. Он способен летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. Однако США уже работают над преемником: с 2030 года самолеты F-22 должны быть заменены истребителями шестого поколения.

Улучшенная аэродинамика также позволяет дрону летать и, прежде всего, маневрировать в верхних слоях атмосферы при низком атмосферном давлении. Точную высоту исследователи не называют. Однако системам ПВО, скорее всего, будет сложно перехватить дроны из-за большой высоты. Эти системы предназначены для прогнозирования траектории таких объектов, чтобы иметь возможность их сбить. Маневренный гиперзвуковой дрон делает эту задачу практически невозможной.

Исследователи не уточнили, от какого дрона поступили данные, но это может быть вариант MD-22, который впервые был представлен в 2019 году. 4-тонный дрон может взлетать с взлетно-посадочных полос или запускаться вертикально с ракетного комплекса. Сообщается, что дальность полета составляет 8000 километров (расстояние между Китаем и США), а максимальная скорость - 7 Маха (около 8600 км/ч).

Дрон MD-22. Изображение из открытых источников

При длине 12 метров и размахе крыльев почти 6 метров описанный исследователями дрон намного крупнее MD-22. Однако аэродинамические характеристики во многом остались прежними.