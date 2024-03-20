После покупки MicroStrategy 9245 BTC за $623 млн объем криптовалютных резервов компании достиг 214 246 BTC. Это превышает 1% совокупной эмиссии биткоинов.

MicroStrategy использует текущее падение биткоина для дополнительных покупок цифровых монет. Основатель и генеральный директор компании Майкл Сэйлор объявил в Твиттере 19 марта, что приобрел дополнительно 9 245 BTC.

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Покупка обошлась компании в общей сложности в $623 млн. Согласно их собственному заявлению, за один биткоин была заплачена средняя цена около $67 400. Деньги поступают из резервов компаний и доходов от конвертируемых облигаций, объяснил Майкл Сэйлор в Твиттере.

Нереализованная прибыль от биткоин-активов составляет около шести миллиардов долларов. Однако Сэйлор не хочет ликвидировать портфель в ближайшее время. Американский предприниматель убежден, что биткоин будет расти еще долгие годы. Сэйлор неоднократно публично давал понять, что хочет утвердить свою компанию в качестве долгосрочного держателя.

MicroStrategy владеет 214 246 биткоинами, за которые компания заплатила в общей сложности около $7,6 млрд. Средняя цена за BTC в настоящее время составляет около $35 400. Американский разработчик программного обеспечения на сегодняшний день является крупнейшим инвестором в биткоин. Компании принадлежит 1,02% всех биткоинов, которые когда-либо существовали.

В мире лишь несколько известных организаций имеют даже больше биткоинов, чем MicroStrategy. Речь идет об управляющим активами Grayscale и бирже Binance. Однако они управляют биткоинами от имени клиентов.



