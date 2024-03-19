Эксперты Dxomark выбрали нового лидера среди смартфонов с лучшими камерами. Среди прочего, оценивались точность цветопередачи, динамический диапазон.

В популярном сравнении камер смартфонов от Dxomark появился новый лидер. Honor Magic 6 Pro превосходит Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra и поднимается на первое место в рейтинге экспертов. Обычные фавориты в категории лучших камер для смартфонов, такие как Apple iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro, находятся на 5-м и 7-м местах соответственно. Новый анализ экспертов был представлен 19 марта.

По версии Dxomark, у Honor Magic 6 Pro лучшая камера. Изображение из открытых источников

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Сообщается, что Honor Magic 6 Pro показал отличные результаты во всех категориях теста Dxomark. Никаких реальных недостатков эксперты не выявили. Есть заметные улучшения по сравнению с предшественником Magic 5 Pro.

Эксперты особенно хвалят превосходные показатели точности цветопередачи, динамического диапазона и производительности автофокусировки. Переменная диафрагма также выделяется среди конкурентов. Диапазон диафрагмы не такой большой, как у некоторых конкурентов, но эта функция по-прежнему обеспечивает заметно лучшую глубину резкости.

По сравнению со своим предшественником, у 6 Pro функция видео также была улучшена. Однако в этом сравнении Honor не может, как сообщается, превзойти конкурентов так же явно, как при сравнении качества фотографий. В частности, iPhone 15 Pro Max показывает здесь лучшие результаты.