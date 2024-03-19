Проблема с противообледенительной системой, вероятно, еще больше задержит одобрение к полётам Max 7.

Проблемы Boeing 737 Max не исчезнут и, вероятно, будут преследовать производителя самолетов еще долгие годы. Ожидается, что проблема с двигателями самолета будет решена примерно через год.

Изображение: REUTERS

Компании Boeing пришлось объяснять американским властям причины постоянных поломок самолетов серии. Сообщалось, что проблема заключается в противообледенительной системе газотурбинного двигателя. При определенных условиях двигатель может перегреться и привести к повреждению системы. Хотя такого раньше никогда не случалось, теоретический риск существует.

Несмотря на эту проблему, Boeing получил от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) разрешение продолжать полеты на Max 8 и Max 9 до 2026 года. Первоначально полеты также были запрошены для Max 7, но FAA отклонило соответствующие запросы.

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Теперь сертификация Max 7 и Max 10 будет перенесена. Это проблема для крупных клиентов, таких как американская авиакомпания Southwest.

После двух катастроф 737 Max в 2018 и 2019 годах о самолетах не было негативных новостей. Однако в начале этого года произошел нашумевший инцидент, когда при взлете оторвалась так называемая «дверная заглушка» - проем в фюзеляже самолета, где опционально мог быть установлен запасной выход.

За этим последовали многочисленные сообщения о проблемных условиях на заводе-изготовителе самолетов. The New York Times получила отчет, подготовленный инспекторами FAA. В Boeing проверили 97 процессов, а в 33 производитель провалил проверку. Spirit Aerosystems – компания, производящая фюзеляж 737 Max для Boeing – потерпела неудачу при проверке по 7 из 13 пунктов.