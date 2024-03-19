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kosmos_news
Defense News: Армия США прекращает разработку артиллерии большой дальности по программе ERCA
Разработка новой артиллерии дала бы гаубицам дальность действия до 150 километров.

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В рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) армия США работала над увеличением дальности действия артиллерийских орудий. Обычные гаубицы, такие как M777 и M109, могли бы стрелять значительно дальше при дальнейших разработках. С помощью прямоточных реактивных снарядов речь шла о дальности полета до 150 километров.

Прототип гаубицы М1299. Фото из открытых источниковСоответствующая программа создания прототипов прекращена. Об этом недавно заявил глава снабжения армии США Дуг Буш. Испытания были прекращены прошлой осенью.

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«К сожалению, прототип оказался недостаточно эффективным, чтобы сразу приступить к производству», — сказал он, согласно сообщению Defense News от 11 марта. 

Сейчас военные изучают рынок, чтобы увидеть, какие сопоставимые системы доступны. Идея ERCA заключалась не в разработке совершенно новых гаубиц, а в усовершенствовании существующих систем. Одной из базовых систем была М109А7, модернизированная до М1299. Для этого технику оснастили новым стволом длиной 9,1 метра.

Артиллерийский снаряд был с дистанционным управлением XM1113 калибра 155. Он оснащен ракетным двигателем для увеличения дальности. В обычных условиях дальность действия составляла около 70 километров, что значительно больше стандартной дальности в 38 километров. Во время испытаний в 2022 году один из них даже пролетел около 110 километров.

Кроме того, скорострельность должна была повыситься за счет системы автоматического заряжания. Целью было 10 выстрелов в минуту. Гаубичный магазин когда-то должен был вмещать 31 снаряд, но позже его сократили до 23.

Прототип также подчеркнул технические проблемы, связанные с этим проектом. Испытания выявили чрезмерный износ ствола орудия после выстрела сравнительно небольшого количества снарядов.

Артиллерийское орудие такой дальности имело бы очевидные преимущества в бою. Это позволило бы вести огонь на расстоянии, не находясь в опасной зоне. Дальность в 150 километров не совсем близка к дальности современных крылатых ракет, но такие артиллерийские снаряды во многих сценариях могли бы заменить сложно производимые и, следовательно, дорогие управляемые ракеты.

Еще одним преимуществом была большая вместимость машины. Пусковая установка M270 MLRS также имеет дальность действия до 150 километров с новейшими ракетами ER GMLRS, но может перевозить в общей сложности только 12 ракет.

#военная техника #артиллерия #гаубица #боевое оружие #пусковая установка
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