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kosmos_news
Mission Zero привлекла $25 млн в рамках финансирования проекта системы поглощения CO2 из атмосферы
Mission Zero разрабатывает универсальное решение по прямому захвату воздуха (втягивания воздуха из атмосферы и последующего использования химических реакций для выделения углекислого газа). Системы уже находятся в коммерческом использовании.

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Британская компания Mission Zero Technologies, занимающаяся разработкой технологии прямого захвата воздуха (DAC), привлекает 21,8 миллиона фунтов стерлингов (около $25 млн) в рамках финансирования серии А. Это финансирование поможет Mission Zero ускорить разработку усовершенствованной системы DAC. 

Технология предназначена для получения из атмосферы 1000 тонн CO₂ в год. Также должна быть возможность гибко масштабировать систему. Это означает, что к концу десятилетия годовая производительность должна составить несколько мегатонн.

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Фото: Mission Zero Technologies

Новое финансирование возглавила лондонская венчурная компания 2150. В проекте также приняли участие World Fund, Fortescue, Siemens Financial Services и Breakthrough Energy Ventures. 

С момента своего основания в 2020 году Mission Zero работает над созданием нового универсального решения DAC для любого промышленного варианта использования, местоположения и масштаба. Компания уже работает над внедрением различных способов удаления CO2 и утилизации углерода. Это решение призвано демократизировать доступ к принципиально новому источнику экологичного, замкнутого использования углерода и тем самым положить конец зависимости от ископаемого топлива.

Mission Zero использует электричество и жидкий раствор для улавливания (захвата) из атмосферы CO₂ в его органической форме. Раствор непрерывно регенерируется посредством процесса электрохимического разделения, и CO₂ получается в концентрированной форме в виде чистого газа. 

Технология Mission Zero разработана с учетом энергоэффективности и совместимости с возобновляемыми источниками энергии с переменной нагрузкой. Решение должно позволить обеспечить подачу CO₂ непосредственно в точку дальнейшего использования. Компания уже вышла за рамки самофинансируемых пилотных проектов и перешла к коммерчески финансируемому внедрению систем с международными заказчиками. 

К концу 2024 года компания будет эксплуатировать три системы в рамках новаторских проектов по минерализации CO₂ и производству строительных материалов с отрицательным выбросом углерода и экологически чистого авиационного топлива.

Новая технология Mission Zero позволяет экономически эффективно и энергоэффективно широко использовать DAC для эффективного удаления углерода. При этом источник CO₂ города могут использовать для производства топлива, химикатов, строительных материалов и многого другого. Mission Zero прошла путь от концепции до коммерческого внедрения всего за три года.

#технологии #промышленность #экология #система прямого захвата воздуха
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