Сообщается, что уже третий прототип истребителя для ВМС Китая был замечен во время летных испытаний. Возможно, это вариант J-35 с вертикальным взлетом.

На новых фотографиях виден третий прототип китайского истребителя-невидимки J-35. Фото были обнародованы после сообщений о том, что истребитель может быть размещен на двух авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун», а также на авианосце «Фуцзянь».

Прототип J-35. Источник: Weibo

Электромагнитные катапульты ускоряют взлет самолетов на авианосце «Фуцзянь». У «Ляонин» и «Шаньдун» есть только пандус в конце взлетно-посадочной полосы, так называемый трамплин. Это подогревает слухи о том, что может существовать вариант J-35 с вертикальным взлетом (для «Фуцзяня»).

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Новые изображения были первоначально опубликованы в китайской социальной сети Weibo в марте. Неясно, откуда и где были сделаны фотографии. По словам авиационного блогера Сюхуэй Чжэна, эта машина считается третьим прототипом J-35.

Корпус истребителя очень гладкий, поэтому радиолокационная заметность самолета минимально возможна. Судя по всему, на передней части самолета имеется линза Люнеберга. Эти сферические съемные конструкции служат радиолокационными отражателями, позволяя самолетам-невидимкам становиться видимыми для гражданской службы управления воздушным движением.

Реактивный J-35 фактически создан на базе Shenyang FC-31, но был адаптирован для коротких взлетов и посадок на авианосцы. По данным The Warzone, первый полет J-35 состоялся в октябре 2021 года. Долгое время предполагалось, что Китай продолжит полагаться на более крупные самолеты J-15, которые предназначены для коротких стартовых трамплинов авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун». Однако в начале февраля появились фотографии, на которых запечатлен J-35 на борту «Фуцзяня».

По словам авиационного эксперта Андреаса Рупрехта, обучение пилотов на самолетах J-35 может начаться до того, как авианосец «Фуцзянь» вступит в строй. Однако, в отличие от «Фуцзянь» с его электромагнитными катапультами, при запуске через рампу приходится смиряться с потерями. Например, придется уменьшить расход топлива и загрузку вооружения, чтобы иметь возможность взлететь.

J-35, как меньший по размеру и более легкий самолет, мог выполнять основные задачи по защите воздушного пространства, например, охранять J-15 от истребителей противника. Тем временем J-15 будет сосредоточен на противокорабельных и штурмовых задачах.

Китайская армия изначально не стала разрабатывать J-35. Однако предполагалось, что проект будет возрожден, поскольку напряженность в отношениях с США возросла при бывшем президенте США Дональде Трампе. Даже во время пандемии работа над истребителем шла полным ходом.