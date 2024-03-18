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kosmos_news
Цена криптовалюты Solana превысила $200 и занимает 4 место на рынке ведущих активов
Криптовалюте Solana 16 марта исполнилось 4 года. А 18 марта актив обогнал многих конкурентов и закрепился в четверке ведущих криптовалют. Цена SOL приблизилась к историческому максимуму.

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На рынке криптовалют четверку ведущих активов отныне замыкает Solana. Токен SOL имеет большую капитализацию, чем Binance Coin (BNB), XRP и Cardano (ADA). SOL теперь подключен к блокчейну первого уровня (L1) и считается главным конкурентом Ethereum.

Изображение: Solana

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Solana оставляет позади другие решения L1, такие как Cardano, Polkadot (DOT) или Avalanche (AVAX). Проект Solana был запущен почти четыре года назад. После множества взлетов и падений SOL снова готов установить ценовой максимум.

Сейчас, 18 марта, цена SOL составляет немногим более $200 (токен вырос на 11% за сутки), и поэтому стоимость лишь примерно на 22% ниже рекордного максимума в $260, который был достигнут в ноябре 2021 года.

В то время биткоин и Ethereum также достигли новых рекордных уровней. Но впоследствии, когда рынок криптовалют рухнул, дела у Solana порой выглядели печально. Всё началось с обещания стать дешевой и стабильной альтернативой блокчейна Ethereum. С одной стороны, были неоднократные сбои блокчейна, которые продолжались до февраля 2024 года и не развеяли сомнений в технической стабильности.

С другой стороны, Solana всегда осуждалась как сеть венчурных капиталистов, где крупные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, Polychain Capital, CoinFund, Multicoin Capital и Jump Trading, могли дешево покупать большие количества токенов еще до того, как обычные участники рынка могли совершить аналогичные сделки. Но спустя четыре года после запуска (Solana запущена 16 марта 2020 года) сеть снова пользуется огромной популярностью.

«16 марта 2020 года финансовая паника охватила весь мир. В тот день индекс Доу-Джонса упал на 12,9%, больше, чем в любой другой день Великой депрессии», — пишет сегодня, оглядываясь назад, соучредитель Solana Радж Гокал. 

Было всего «несколько десятков человек, которые верили, что конструкция Solana может работать». Миру потребовалось 4 года, чтобы признать, что Solana работает. 

Solana недавно обогнала своего крупного конкурента Ethereum по ежедневному объему торгов. По крайней мере, это показывает, что на блокчейне появляется все больше приложений, которые его активно используют. За последний год проект Jupiter создал собственную децентрализованную биржу в экосистеме Solana, постоянно проводятся запуски токенов и, конечно же, мем-токены и NFT также доступны в сети Solana.

По словам Solana, сейчас она имеет в сети 1600 валидаторов и в оптимальном случае обрабатывает до 5200 транзакций в секунду. Это значительно больше, чем у многих других блокчейнов, поэтому комиссия за транзакцию может быть очень низкой — по данным операторов, всего $0,00064 за транзакцию.

#технологии #криптовалюты #рынок #solana
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