Экологический след (условная величина, которая помогает оценить ущерб, наносимый природе) генеративного искусственного интеллекта огромен и продолжает расти, пишет портал YaleEnvironment360.

Генеративный искусственный интеллект потребляет огромное количество энергии и миллионы литров воды. Энергия необходима для вычислений и хранения данных, а вода – для охлаждения устройств в центрах обработки данных. Поэтому законодатели и регулирующие органы в ЕС и США работают над требованиями к отчетности для компаний. В будущем появится возможность отслеживать потребление энергии и ресурсов ИИ-систем на протяжении всего их жизненного цикла.

Изображение из открытых источников

Эксперты сравнивают появление искусственного интеллекта с возникновением интернета, электрификацией или открытием огня, пишет YaleEnvironment360. Крупные технологические компании спешат предложить обществу более «генеративные» решения искусственного интеллекта: от создания электронных писем, заметок и стихов, изображений до моделирования климата. Одно из последствий ажиотажа вокруг искусственного интеллекта уже предвидимо. Его экологический след огромен. ИИ создает выбросы углекислого газа из невозобновляемой электроэнергии, поскольку работает на энергоемких устройствах. Их строительство и обслуживание также потребляют электроэнергию.

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Некоторые компании хотят использовать искусственный интеллект, чтобы помочь уменьшить выбросы углекислого газа людьми. Однако законодатели и регулирующие органы хотят гарантировать, что ИИ не окажет негативного воздействия на выбросы углекислого газа или запасы пресной воды. В подверженных засухе районах центры обработки данных часто конкурируют «за ту же воду, которую люди используют для питья, приготовления пищи и мытья». Об этом пишет Шаолей Рен, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Риверсайде.

Законодательство Европейского Союза требует, чтобы «системы искусственного интеллекта высокого риска», которые включают в себя мощные базовые модели, такие как ChatGPT, раскрывали свое энергопотребление, потребление ресурсов и другие воздействия на протяжении всего их жизненного цикла. Закон ЕС вступит в силу в следующем году. Это важно, поскольку это единственный способ определить влияние искусственного интеллекта на выбросы углерода и запасы пресной воды.

США разрабатывают стандартизированную систему отчетности – информации по этому вопросу в настоящее время нет.

«Разработка инструментов искусственного интеллекта следующего поколения не может осуществляться за счет здоровья нашей планеты», — сказал сенатор от Массачусетса Эдвард Марки от Демократической партии.

Тем временем глобальная сеть «ISO – Международная организация по стандартизации» объявила, что в этом году опубликует критерии «экологичного ИИ». Таким образом, ISO хочет дать пользователям возможность принимать обоснованные решения о потреблении электроэнергии со стороны ИИ.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2026 году энергопотребление центров обработки данных достигнет 1000 тераватт. Это примерно эквивалентно общему потреблению Японии. По оценкам МЭА, в настоящее время во всем мире насчитывается от 9 000 до 11 000 облачных центров обработки данных.

Крупные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, будут нести ответственность за высокое потребление, поскольку они очень быстро выполняют огромное количество вычислений. Для этого нужны специальные графические процессоры для ИИ, которые наиболее эффективны при работе в крупных «облачных дата-центрах».

Чем больше дата-центр, тем он более энергоэффективен, поэтому появляется все больше «гипермасштабных дата-центров». Площадь типичного облачного центра обработки данных составляет около 100 000 квадратных метров, а площадь гипермасштабного центра обработки данных может составлять 1 или даже 2 миллиона квадратных метров.

Большинство технологических компаний, имеющих центры обработки данных, не раскрывают, какой процент их энергопотребления уходит на искусственный интеллект. Только Google заявляет, что чуть менее 15% энергопотребления ее центров обработки данных можно отнести на счет машинного обучения. Что касается потребления воды, Google в 2022 году использовала на 20% больше воды, чем в 2021 году, а у Microsoft увеличился показатель на 34%. Это связано с разработками чат-ботов GPT-3, GPT-4 и Bard.