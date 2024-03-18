Компания Planted производит заменители мяса. Ранее они разработали веганский аналог куриного мяса, а теперь готовы предложить покупателям стейк.

Основанная в 2019 году швейцарская компания Planted хочет предложить стейк в веганском виде. Сообщается, что он «до смешения похож» на оригинал и сделан из соевого белка, рапсового масла, бобовой и рисовой муки, а также из специальной смеси микробных культур – поэтому его ферментируют.

Стейк компании. Фото: Planted

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Ни один другой стейк на растительной основе не использует только натуральные ингредиенты, без добавок и не отличается такой сочностью и нежностью.

«В процессе исследований и разработок мы сотрудничали с более чем 50 рестораторами, чтобы разработать продукт, который не имеет аналогов с точки зрения вкуса, текстуры, обработки и вкусовых ощущений», — сказал Лукас Бони, соучредитель Planted, в пресс-релизе.

Стейки предлагаются в ресторанах-партнерах. В розничную торговлю, как ожидается, продукт поступит позже в этом году. «Стейк» от Planted не только имеет преимущество для тех, кто заботится о питании, но также считается лучшим с экологической точки зрения, чем оригинал животного происхождения. По данным швейцарской компании, оно производит на 97% меньше выбросов CO 2 на кг и использует на 81% меньше воды в производстве по сравнению со своим животным аналогом.

Стоимость заменителя стейка высока: цена за килограмм составляет от 25 до 30 евро. Например, в ресторане Le Burger стейк с овощами стоит 22 евро, а бургер с тушеным стейком - 22,70 евро.

В основе производства веганских стейков лежит технология ферментации. Швейцарское инновационное агентство Innosuisse поддержало Planted, выделив 2 миллиона швейцарских франков на разработку платформы Whole Muscle в рамках Swiss Accelerator Program 2023. Запатентованная технология позволяет выращивать мясо на растительной основе с использованием запатентованных процессов ферментации. Это отличает Planted от производителей искусственного мяса, которые все еще ждут одобрения в Европе.

С момента своего основания в 2019 году Planted превратился в образцовый европейский стартап. В 2022 году состоялся раунд финансирования на сумму 70 миллионов евро, который возглавила частная инвестиционная компания L Catterton из группы LMVH.