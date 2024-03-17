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Основатель потерпевшей крах биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид проведет в тюрьме от 40 до 50 лет
Точный приговор будет объявлен 28 марта. Адвокаты хотят сократить срок наказания до 6 лет. А пока предприниматель дает советы по инвестициям в криптовалюты в тюрьме.

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Прокуроры потребовали тюремного заключения сроком от 40 до 50 лет для американского криптопредпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида, признанного виновным в мошенничестве.

Суровый приговор «необходим», чтобы отразить «серьезность» преступлений, совершенных основателем потерпевшей крах криптовалютной платформы FTX, заявили прокуроры Нью-Йорка в судебном документе в пятницу, 15 марта.
Изображение из открытых источников

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Приговор 32-летнему предпринимателю будет объявлен 28 марта. По сообщениям СМИ, его адвокаты настаивают на том, чтобы Бэнкман-Фрид был приговорен примерно к 6 годам лишения свободы. Криптопредприниматель был признан виновным в ноябре прошлого года по 7 пунктам обвинения, включая мошенничество и отмывание денег. Его обвинили в хищении миллиардов долларов.

Вторая по величине на тот момент криптовалютная биржа FTX обанкротилась в ноябре 2022 года, что спровоцировало крах рынка цифровых активов. Бэнкман-Фрид ранее вложил в монеты очень много денег, надеясь на рост криптовалют.

Однако структура бизнеса рухнула, когда стало известно, что FTX частично использует средства клиентов для поддержки инвестиционного фонда Alameda Research, также основанного Бэнкман-Фридом. В разгар фундаментального кризиса цифровых валют паникующие инвесторы вывели свои средства, что привело к банкротству FTX. 

В начале ноября Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве. Вместе со своей компанией FTX Group он присвоил более $10 млрд депозитов клиентов в период с 2019 по 2022 год. Пока американец находится за решеткой, он раздает охранникам советы по инвестициям в цифровые активы.

Газета Wall Street Journal недавно сообщила странную новость. По данным издания, находясь под стражей, бывший миллиардер нашел новую любимую валюту. Это скумбрия. В материале издания поясняется, что в тюрьме еда используется в качестве валюты.

По словам инсайдера, Бэнкман-Фрид использует свой опыт бывшего трейдера, чтобы давать советы тюремным охранникам. Однако подробности этих разговоров не раскрываются. Неизвестно, какие монеты рекомендует специалист. Пока предприниматель был на свободе, он особенно ценил Solana. Платформа смарт-контрактов добилась поразительного прогресса после краха FTX.

Основатель FTX делит камеру с бывшим мексиканским политиком Хенаро Гарсией Луной и экс-президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Бэнкман-Фрид уже использовал скумбрию в качестве валюты, чтобы оплатить стрижку сокамернику в тюрьме, сообщили СМИ знакомые с ситуацией источники.

Бэнкман-Фрид заявил на суде, что невиновен в мошенничестве. Он просто потерял контроль над FTX. Его бывшие ближайшие коллеги сделали противоположные заявления, которым присяжные поверили больше.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции #ftx
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