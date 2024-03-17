Умные очки Inoptec адаптируются к условиям освещения — значительно быстрее, чем радужная оболочка человека. Военные интересуются этой технологией.

Самозатемняющиеся солнцезащитные очки, которые адаптируются к условиям освещения, существуют уже давно. Однако соответствующая технология развивается медленно. Любой, кто войдет в темную комнату из освещенного светом пространства, поначалу мало что увидит. Немецкий стартап Inoptec (официальная штаб-квартира которого находится в Великобритании) решает эту проблему с помощью своих умных очков.

Так выглядят очки Inoptec. Изображение: Inoptec

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«Это электронные очки, которые полностью автоматически поддерживают освещение. Освещение зафиксировано, например, на уровне 2000 люкс и остается таким», — объяснил основатель Inoptec Ральф Нолл.

Люкс — это единица измерения освещённости в Международной системе единиц. Технология очков основана на жидких кристаллах. Имеется контур управления в реальном времени, который немедленно реагирует на малейшее изменение яркости, добавляя определенный оттенок, поэтому итоговый уровень люкс всегда постоянен. Это означает, что радужной оболочке глаза больше не надо привыкать (адаптироваться) к освещению.

Для чего нужны эти умные очки? Основатель приводит пример: вы едете на мотоцикле днем в солнцезащитных очках и выезжаете в темный туннель. Водителю необходимо снять очки, чтобы видеть в темноте. Человек на мотоцикле может сразу видеть в темноте в туннеле благодаря очкам Inoptec. Также сообщается, что 10% ДТП происходит из-за длительной адаптации водителя к внезапному изменению освещения.

«Для открытия диафрагмы (имеется в виду диафрагма поля зрения) обычно требуется 30 секунд. Это так называемый период темновой адаптации», — говорит Нолл.

Inoptec видит применение своих умных очков не только при езде на транспорте. Для стартапа особенно актуальна индустрия безопасности.

Военные проявили большой интерес к технологии, говорит основатель стартапа. В конце концов, солдат, который снимает солнцезащитные очки обеими руками, входя в темную комнату, с таким же успехом может поднять руки, чтобы сдаться. Новая технология позволит военному в любых условиях ориентироваться, например, при внезапном отключении света.