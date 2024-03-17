Фотоэлектрическая компания Mo Energy Systems разработала модули для укрытия велосипедных дорожек от солнца или дождя. Также она может вырабатывать много чистой энергии.

Экологичный стартап Mo Energy Systems в сотрудничестве с архитектором Герольдом Штреле и PR Stromkreis Elektrotechnik разработал модульные фотоэлектрические системы, которые призваны обеспечить комплексное укрытие сети велосипедных дорожек города Форарльберга.

Компания Mo Energy Systems, основанная в 2023 году, хотела бы использовать свои модули для укрытия велосипедных дорожек и таким образом использовать уже занятую территорию для производства экологически чистой электроэнергии.

Как должны выглядеть велосипедные дорожки с фотоэлектрической крышей. Фото: Mo Energy Systems

Благодаря сборным стандартным элементам длиной двенадцать метров для выработки электроэнергии можно использовать велосипедные дорожки любой длины. Помимо фотоэлектрических стеклянных модулей и кронштейнов, каждый элемент включает в себя стальную опорную конструкцию, а также фундамент.

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Закрепление арматурных стержней происходит без бетонирования или земляных работ. Штекерные соединения предназначены для обеспечения простой и эффективной сборки и установки. По данным Mo Energy Systems, всего за несколько дней можно построить более 100 погонных метров фотоэлектрических крыш. Систему также можно демонтировать и разместить в другом месте, не оставляя следов.

По данным производителя, километр системы шириной три метра производит около 450 000 киловатт-часов экологически чистой электроэнергии каждый год — и таким образом экономит 58,5 тонны CO 2 . Сеть велосипедных дорожек Форарльберга насчитывает 1000 километров. Пять процентов от этого количества могли бы обеспечить электроэнергией около 7000 домохозяйств.

По словам основателя Mo Energy Systems Моосбругера, производство электроэнергии с помощью фотоэлектрических систем не только экологично, но и выгодно. В зависимости от модели использования инвестиции в размере около трех миллионов евро окупаются уже через 14 лет.