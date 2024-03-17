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Экологичный стартап Mo Energy Systems в сотрудничестве с архитектором Герольдом Штреле и PR Stromkreis Elektrotechnik разработал модульные фотоэлектрические системы, которые призваны обеспечить комплексное укрытие сети велосипедных дорожек города Форарльберга.
Компания Mo Energy Systems, основанная в 2023 году, хотела бы использовать свои модули для укрытия велосипедных дорожек и таким образом использовать уже занятую территорию для производства экологически чистой электроэнергии.
Благодаря сборным стандартным элементам длиной двенадцать метров для выработки электроэнергии можно использовать велосипедные дорожки любой длины. Помимо фотоэлектрических стеклянных модулей и кронштейнов, каждый элемент включает в себя стальную опорную конструкцию, а также фундамент.
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Закрепление арматурных стержней происходит без бетонирования или земляных работ. Штекерные соединения предназначены для обеспечения простой и эффективной сборки и установки. По данным Mo Energy Systems, всего за несколько дней можно построить более 100 погонных метров фотоэлектрических крыш. Систему также можно демонтировать и разместить в другом месте, не оставляя следов.
По данным производителя, километр системы шириной три метра производит около 450 000 киловатт-часов экологически чистой электроэнергии каждый год — и таким образом экономит 58,5 тонны CO2. Сеть велосипедных дорожек Форарльберга насчитывает 1000 километров. Пять процентов от этого количества могли бы обеспечить электроэнергией около 7000 домохозяйств.
По словам основателя Mo Energy Systems Моосбругера, производство электроэнергии с помощью фотоэлектрических систем не только экологично, но и выгодно. В зависимости от модели использования инвестиции в размере около трех миллионов евро окупаются уже через 14 лет.
«Фотоэлектрические батареи над велосипедными дорожками производят чистую электроэнергию, обеспечивают тень и защищают от дождя», — так производитель описывает свой продукт.