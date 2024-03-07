Гигант электронной коммерции Amazon приобрел атомный центр обработки данных Cumulus Data. Компании нужна «недорогая энергия для высокопроизводительных вычислений или искусственного интеллекта».

Amazon Web Services (AWS) приобрела кампус центра обработки данных Cumulus компании Talen Energy площадью 1200 акров на атомной электростанции в Пенсильвании. За это компания заплатит в общей сложности $650 млн.

Атомный центр обработки данных Cumulus Data. Фото: Talen Energy

Два отдельных подразделения Talen включают: Cumulus Data, специализирующееся на гипермасштабируемых центрах обработки данных, и Cumulus Coin, специализирующееся на майнинге цифровой валюты.

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Talen владеет и управляет объектами по производству и передаче электроэнергии в США. Продаваемый комплекс дата-центра называется Cumulus и был построен в начале 2023 года рядом с атомной электростанцией Саскуэханна мощностью 2,5 гигаватта на северо-востоке Пенсильвании — шестой по величине атомной электростанцией в США.

В рамках продажи, помимо атомной электростанции Cumulus, в собственность Amazon перейдет и связанная с ней энергетическая инфраструктура. Пока неизвестно, что на самом деле планирует делать AWS с вновь полученной энергией. Компания пока не прокомментировала сделку. В презентации для инвесторов компании Talen говорится, что AWS продолжит расширять кампус центра обработки данных до мощности 960 МВт.

Talen не получит сразу $650 млн от AWS за Cumulus Data. Производитель электроэнергии должен получить $350 млн после закрытия сделки, а оставшуюся часть — после достижения определенных этапов развития в 2024 году.

AWS по контракту взяла на себя обязательство увеличивать минимальные объемы электроэнергии с шагом 120 МВт в течение нескольких лет. Существует разовый вариант ограничения расширения мощностей на уровне 480 МВт, а также два варианта продления на 10 лет. Эти ограничения связаны с продлением лицензий. Talen заключила с AWS 10-летнее соглашение о покупке электроэнергии с электростанцией Саскуэханна.

Мак МакФарланд, президент и генеральный директор Talen, подчеркивает преимущества чистой, безуглеродной электроэнергии, которую, как ожидается, будет производить «передовая атомная электростанция Саскуэханна». Cumulus также получает электроэнергию от соседней атомной электростанции Susquehanna Steam Electric Station (SSES) мощностью 2,5 ГВт.

Помимо первой гипермасштабной установки мощностью 48 МВт и площадью 28 870 квадратных метров, на АЭС имеется и майнинговая ферма. Криптовалютная компания TeraWulf работает с Talen над проектом по майнингу криптовалют. Пол Прагер, генеральный директор TeraWulf, прокомментировал сделку с Amazon: